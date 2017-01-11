Dünyanın en iyi mutfak tasarımcısı aranıyor

Her yıl Sub-Zero Wolf tarafından düzenlenen “Mutfak Tasarım Yarışması” için geri sayım başladı. Sub-Zero Wolf, 20 yıldan fazladır yenilikçi ve ilham veren mutfak tasarımlarını ve yaratıcılarını “Mutfak Tasarım Ödülleri” ile kutluyor. 1993’ten bu yana mutfak tasarımcıları, mimarlar, iç mekan tasarımcıları ve inşaatçılar tarafından büyük ilgi gören yarışma tasarım profesyonelleri için de eşsiz bir iş ağı sağlama ve kendini tanıtma imkanı sunuyor.

Sektörün en prestijli ödüllerinden birine sahip olmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Ocak 2017. Üstelik yarışmaya www.subzero-wolf.comweb sitesinden kolayca başvurulabiliyor. Jüri tarafından seçilecek finalistler, 24 - 27 Eylül 2017 tarihleri arasında San Diego’da gerçekleştirilecek Kazananlar Zirvesi’nde boy gösterecek. Dünyanın en iyi mutfak tasarımcıları arasında yer alanlar ise birbirinden değerli ödüllerin sahibi olacak.