Dünyanın en iyi mutfak tasarımcısı aranıyor

Tasarımları ve şıklığı ile herkesi kendine hayran bırakan dünyanın en iyi soğutucu ve pişirme markaları Sub-zero Wolf, dünyanın en iyi mutfak tasarımcısını seçmeye hazırlanıyor. Tüm dünyadan sayısız mimarın katılım sağladığı yarışmaya 31 Ocak 2017 tarihine kadar www.subzero-wolf.com adresinden başvuru yapılabiliyor.

Dünyanın en iyi mutfak tasarımcısı aranıyor
Eklenme: 11 Ocak 2017, 17:36
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Her yıl Sub-Zero Wolf tarafından düzenlenen “Mutfak Tasarım Yarışması” için geri sayım başladı. Sub-Zero Wolf, 20 yıldan fazladır yenilikçi ve ilham veren mutfak tasarımlarını ve yaratıcılarını “Mutfak Tasarım Ödülleri” ile kutluyor. 1993’ten bu yana mutfak tasarımcıları, mimarlar, iç mekan tasarımcıları ve inşaatçılar tarafından büyük ilgi gören yarışma tasarım profesyonelleri için de eşsiz bir iş ağı sağlama ve kendini tanıtma imkanı sunuyor.

Sektörün en prestijli ödüllerinden birine sahip olmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Ocak 2017. Üstelik yarışmaya www.subzero-wolf.comweb sitesinden kolayca başvurulabiliyor. Jüri tarafından seçilecek finalistler, 24 - 27 Eylül 2017 tarihleri arasında San Diego’da gerçekleştirilecek Kazananlar Zirvesi’nde boy gösterecek. Dünyanın en iyi mutfak tasarımcıları arasında yer alanlar ise birbirinden değerli ödüllerin sahibi olacak.

 
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