Dünya'nın en iyi hakemi ezanı duyunca...
Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi olan Mark Clattenburg, Suudi Arabistan'da yönettiği maç sırasında ezan okunurken maçı durdurdu.26 Ocak 2018 Cuma 09:56
Al Feiha ile Al Fateh arasında oynanan Suudi Arabistan Kral Kupası maçını yöneten Clattenburg, ezan okunmaya başlayınca maçı durdurdu.
Ezanın bitmesiyle maçı tekrar başlatan İngiliz hakem, bu hareketiyle tribünlerden alkış aldı.
Clattenburg, Premier Lig'deki görevinden ayrılarak Suudi Arabistan Federasyonuna transfer olmuştu. İngiliz hakem, 2016 yılı Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalmıştı.