Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünya'nın en iyi hakemi ezanı duyunca...

Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi olan Mark Clattenburg, Suudi Arabistan'da yönettiği maç sırasında ezan okunurken maçı durdurdu.

26 Ocak 2018 Cuma 09:56
Dünya'nın en iyi hakemi ezanı duyunca...

Al Feiha ile Al Fateh arasında oynanan Suudi Arabistan Kral Kupası maçını yöneten Clattenburg, ezan okunmaya başlayınca maçı durdurdu.

Ezanın bitmesiyle maçı tekrar başlatan İngiliz hakem, bu hareketiyle tribünlerden alkış aldı.

Clattenburg, Premier Lig'deki görevinden ayrılarak Suudi Arabistan Federasyonuna transfer olmuştu. İngiliz hakem, 2016 yılı Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalmıştı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:56
  1. Al Feiha
  2. Suudi Arabistan
  3. Clattenburg
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
    1. Bursa'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
    2. Katar'dan Orta Doğu'da her şeyi..
    3. O gazetenin kadın yazarı askere gitmek..
    4. 'Zeytin Dalı'nı durdurmak için ABD'den..
    5. Sosyal medyayı sallayan "şelale" videosu
    6. TSK 'organik' dedi, üreticiler çare..
    7. ABD'li uzmandan çarpıcı itiraf: ABD..
    8. Kayseri'de 2 işçi servisi çarpıştı
    9. Bursa’da oğlunu öldüren baba hakkında..
    10. Petrol kritik seviyenin üstünde..
    11. PKK'dan ''zehirli yemek'' tuzağı
    12. Akıllı telefon fiyatları yeniden..
    13. Beşiktaş'ta 4 milyon Euro'luk kötü..
    14. Konteyner kentteki Suriyeliler,..
    15. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem'den..
    16. Yeni güç ‘data’
    17. Ümraniye'deki Alemdağ caddesi araç..
    18. Borsa güne nasıl başladı?
    19. ABD'nin ASELSAN şantajını çaresiz..
    20. Donald Trump'ın Davos'taki şantajına..
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!