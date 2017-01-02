Dünyanın en hızlı internetini kullanan ülkeler

Bildiğiniz üzere dünyanın her yerine aynı hızda internet kullanılamıyor. Bu duruma etken olarak internet sağlayıcılar ve alt yapıya yapılan yatırımlar en başta geliyor. Bununla birlikte yapılan ücretlendirme ve kampanya farklılıkları bu listenin etkilenmesinde büyük rol oynuyor.



Açıklanan listeye göre dünyanın en hızlı internetini kullanan ülke Güney Kore olarak karşımıza çıkıyor. Ülke vatandaşları, kullandığı 26,3 Mbps hızı ile diğer ülkeleri geride bırakmayı başarıyor. Açıklanan listede ilk 10 aşağıda yer aldığı gibi;











(Yeni Şafak)