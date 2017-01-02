Dünyanın en hızlı internetini kullanan ülkeler

ABD'li bulut servisleri sağlayıcısı Akamai tarafından yapılan araştırmaya göre, 2016'nın 3. çeyreği boyunca dünyanın en hızlı internetini kimin kullandığını açıkladı.

Dünyanın en hızlı internetini kullanan ülkeler
Eklenme: 02 Ocak 2017, 14:34
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Bildiğiniz üzere dünyanın her yerine aynı hızda internet kullanılamıyor. Bu duruma etken olarak internet sağlayıcılar ve alt yapıya yapılan yatırımlar en başta geliyor. Bununla birlikte yapılan ücretlendirme ve kampanya farklılıkları bu listenin etkilenmesinde büyük rol oynuyor.

Açıklanan listeye göre dünyanın en hızlı internetini kullanan ülke Güney Kore olarak karşımıza çıkıyor. Ülke vatandaşları, kullandığı 26,3 Mbps hızı ile diğer ülkeleri geride bırakmayı başarıyor. Açıklanan listede ilk 10 aşağıda yer aldığı gibi;




1) Güney Kore

Güney Kore vatandaşı 26,3 Mbps hızında internet kullanıyor.

2) Hong Kong

Hong Kong vatandaşı 20,1 Mbps hızında internet kullanıyor.

3) Norveç

Norveç vatandaşları 20 Mbps hızında internet kullanıyorlar.

4) İsveç

İsveç vatandaşları 19,7 Mbps hızında internet kullanıyor.

5) İsviçre

İsviçre vatandaşları 18,4 Mbps hızında internet kullanıyor.

6) Singapur

Singapur vatandaşları 18,2 Mbps hızında internet kullanıyor.

7) Japonya

Japonya vatandaşları 18 Mbps hızında internet kullanıyor

8) Finlandiya

Finlandiya vatandaşları 17,6 Mbps hızında internet kullanıyor.

9) Hollanda

Hollanda vatandaşları 17,3 Mbps hızında internet kullanıyor.

10) Letonya

Letonya vatandaşları 16,9 Mbps hızında internet kullanıyor.

Türkiye

Araştırmalara göre Türkiye'nin dünya çapındaki ortalama hızı 6,9 Mbps olarak belirleniyor. Fakat bu araştırmada TüRkiye'ye dair veriler açıklanmadı.

Söz konusu uygulamada Türkiye düşük görünse de aslında gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Türkiye'deki internet sağlayıcılarının uyguladığı Adil kullanım kotası uygulaması, kullanıcıların hızını belirli bir limite geldikten sonra 3 Mbps düşürüyor.

Şunu da hatırlatmakta fayda var. 2018 yılı itibari ile AKK'sı kaldırılması hedefleniyor. Bu uygulamanın son bulması halinde listenin başlarına yer almamız kaçınılmaz olacak


(Yeni Şafak)
 
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