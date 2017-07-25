Dünyanın en güzel çarşısına İSKİ eli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatı ile başlayan çalışma; İstanbul Valiliği, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Kapalıçarşı Yönetimi ile koordineli olarak gerçekleştirilecek.

30 bin 700 metrekarelik alan üzerinde, 66 sokakta yaklaşık 4 bin dükkanla hizmet veren Kapalıçarşı'nın atıksu ve yağmursuyu hatlarında İSKİ ekipleri bakım-onarım çalışması yürütecek.

İSKİ'nin projesiyle, Kapalıçarşı'nın 3.700 metre uzunluğundaki alt yapı sistemi yeni teknolojilerle ilk defa tamamıyla görüntülenecek. Alt yapı sisteminin kayıt altına alınması ve hatların eksiksiz belirlenmesiyle gelecekte de istifade edilecek büyük bir arşiv oluşturulmuş olacak.

Proje ile hem Osmanlı döneminden kalma hem de sonraki yıllarda inşa edilen alt yapı hatlarında öncelikle temizlik çalışmaları yapılacak ve sorunlu noktalar kademelerine göre belirlenecek.

Kazısız Çalışma ile Çarşının Günlük İşleyişi Kesintisiz Devam Edecek

Çalışmanın temizlik ve tespit bölümlerinin tamamlanmasından sonra, eski ve yeni hatlar üzerinde gerekli görülen noktalarda, kazısız teknoloji ile boru kaplama işi gerçekleştirilecek.

2018 yılı ilk yarısına kadar tamamlanması hedeflenen çalışmada; mecburi baca kapakları inşası haricinde çarşı sokaklarında hiç bir kazı işlemi gerçekleştirilmeyecek. Kazısız yeni nesil teknolojilerle; alt yapı yenileme çalışmalarından çarşı esnafı ile yerli ve yabancı misafirler etkilenmeyecek, Kapalıçarşı'da günlük işleyiş her zaman olduğu gibi devam edecek.

Kapalıçarşı, 1461'den 2017'ye Tam 556 yıldır İstanbul'un Kalbi

Eşsiz bir kültür mirası olan Kapalıçarşı'nın inşasına 1461'de Fatih Sultan Mehmet tarafından başlanmış, asıl büyük çarşı ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde ahşap olarak inşa ettirilmiştir. Türkiye'nin en büyük ticaret ve turizm merkezlerinden biri olarak hizmet veren çarşı, halen günde yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kapalıçarşı'nın yıllık 91 milyon ziyaretçi ile "dünyanın en çok ziyaret edilen turistik mekanı" olduğu açıklanmıştı.