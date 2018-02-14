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Dünyanın en gizemli maddesi kırmızı civa Türkiye'de ele geçirildi

Dünyanın en gizemli maddesi olduğu söylenen kırmızı cıva Türkiye'de ele geçirildi. Ardahan ve Kars'ta yapılan operasyonda, 25gram kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları öne sürülen 5 zanlı enselendi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 13:58
Dünyanın en gizemli maddesi kırmızı civa Türkiye'de ele geçirildi

Ardahan ve Kars'ta düzenlenen operasyonda, 25 gram kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, bazı kişilerin ellerindeki kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları tespit edildi.

Bunun üzerine Kars ve Ardahan'daki bazı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Ü.S, Ş.G, B.Y, Y.Ç ve M.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan 25 gram kırmızı cıva, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 8 fişek ele geçirildi. Zanlıların Ardahan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

KIRMIZI CİVA EFSANESİ NEDİR?

Varlığı yıllardır tartışılan bir civa türevidir. Kırmızı Civa, son 40 yıla damgasını vuran dünyanın en gizemli maddesi olarak bilinir. Frenginin tedavisinde kullanılması için bazı ülkelerde deneylerde kullanıldı. 1913 yılında yapılan deneylerden bir sonuç alınamadı.1980'li yıllarda efsane haline gelen Kırmızı Civa'nın Sovyetler Birliği'nin sahip olduğu uzun menzilli nükleer füzelerde yön belirleme ve hedef ülkelerden gelen radar sinyallerini kesici olarak kullanıldığı iddia edildi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 13:58
  1. Ardahan
  2. Kars
  3. Ardahan Emniyet Müdürlüğü

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