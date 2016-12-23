Dünyanın en eski bankası kamulaştırılıyor

Dünyanın en eski bankası Monte Paschi'nin hükümetten istediği yardımın kabul edilmesiyle İtalya'da 1930'lu yıllardan bu yana görülen en büyük kamulaştırma süreci başladı.

İtalya hükümeti Monte Paschi'nin 'ihtiyati' sermaye artırımıyla devlet yardımı talebini bu sabah erken saatlerde kabul etti. BusinessHT'de yer alan Habere göre Roma'da gerçekleşen olağanüstü toplantı ardından basın toplantısında konuşan Maliye Bakanı Pier Carlo Padoan, "Monte Paschi'nin sermaye gereksinimi garanti altında" dedi ve bankanın sonunda mudileri ve çalışanları güven altında, İtalyan ekonomisinin desteklemeye devam edeceğini belirtti.



YARDIM MİKTARI NET DEĞİL



Maliye Bakanı Padoan, Meclis'ten onay aldıkları 20 milyar euronun ne kadarının net olarak Monte Paschi'yi kurtarmak için kullanılacağını söylemedi. Padoan bu konudaki bir soru üzerine "Toplam yardım strest testinin gereksinimlerini karşılamaya yetecek kadar olacak" dedi.



SADECE MONTE PASCHI DEĞİL



Diğer taraftan söz konusu 20 milyar euorya diğer İtalyan bankalarının da ihtiyaç duyabileceği ifade ediliyor. Padoan, “Diğer bankaların yardım talep edip etmeyeceğini göreceğiz” dedi. Bankacılık kulislerinde Monte Paschi'in ardından, Veneto Banca SpA ve Banca Popolare di Vicenza'nın da kurtarma paketine dahil edilebileceği konuşuluyor.



ELİNDE MONTE PASCHİ HİSSE VE TAHVİLİ OLANLARA NE OLACAK?



Monte Paschi kurtarmasında merak edilen bir başka konu da ellerinde banka hisse ve tahvili bulunanlara ne olacağıydı. AB kuralları gereği banka kurtarmasında sadece kamu değil hissedarlar ve junior tahvil sahiplerinin de zarara ortak olması isteme hakkı bulunuyor.Bu noktada Financial Times'a konuşan İtalyan yetkililer yaklaşık 40 bin bireysel yatırımcının portföylerinde Monte Paschi tahvili bulunduğunu ve bu bireysel yatırımcılarının zarar etmesinin önleneceğini açıkladı. Junior tahvil sahipleri de dahil olmak üzere yalnızca kurumsal yatırımcıların zarara katılması istenecek, hükümet bireysel yatırımcıları koruyacak.