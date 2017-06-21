Dünyanın en büyük salgını yayılıyor!

Her otuz beş saniyede yeni bir kolera vakasına rastlanan Yemen'de salgından ölenlerin sayısı 1170'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) açıkladığı rakamlara göre Yemen'deki kolera salgınında ölenlerin sayısı 1170'e yükseldi. Örgütün açıkladığı rakamlara göre ülkede günde ortalama 2 bin yeni şüpheli kolera vakası tespit edilmekte.

'Dünyanın en büyük kolera salgını'

Bölgede faaliyet gösteren uluslararası organizasyonların açıklamalarına göre, günlük yaklaşık 2 bin kişide kolera vakasının tespit edildiğinin düşünüldüğü Yemen'de dünya tarihinin en büyük salgını yaşanmakta.

170 bin şüpheli vaka

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Yemen'de salgının başladığı tarih olarak kabul edilen 27 Nisan'dan bu yana ülkenin 20 ilinde en az 170 bin şüpheli kolera vakası tepit edilmiş durumda. Örgüt yaptığı açıklamada, gerekli müdahalenin yapılmaması durumunda, bu yılın sonuna kadar ülkede şüpheli kolera vakası sayısının çeyrek milyonu bulabileceği uyarısında bulundu.

'Her 35 saniyede yeni bir vaka'

İngiltere merkezli Çocukları Kurtarın Vakfı (Save The Children) yaptığı açıklamada Yemen'de yaklaşık her 35 saniyede bir çocukta salgın şüphesinin tespit edildiğini belirtti.



Yemen'de 27 Nisan'dan bu yana hızla yayılan olan kolera salgınının normal şartlarda kolay bir şekilde kontrol altına alınabildiği biliniyor. Ancak ülkede devam eden iç savaş, kıtlık ve temiz suya ulaşım sağlanamaması gibi nedenlerle salgın halen kontrol altına alınabilmiş değil.

Mepa News