Dünyanın en büyük havayolu şirketleri

Sadece ülkemiz için değil uluslararası alanda da önemli bir firma olan Türk Hava Yolları, küresel boyutta kazandığı bu başarısını oldukça rekabetçi bir ortamda kazandığını söylemekte fayda var. Bu durum THY’nin ülkemiz için önemini daha da artırıyor. THY dışındaki firmalarımız da bu başarıyı gösterebilecek mi? Bu sorunun cevabını zaman gösterecek. Bu yazıda dünyanın en başarılı havayolu şirketlerini bir araya topladık. Aşağıda paylaşılan rakamlar, hem sektörün rekabetçiliğini hem de sektörel başarının olası maddi fırsatlarını gözler önüne serecek.

En Büyük Ciroya Sahip Firmalar Hangileri?

Havayolu ulaşımı deyince akle ilk gelen ülke sınırları içerisinde 10 binden fazla havalimanı barındıran Amerika Birleşik Devletleri. Hem ülke içerisinde gelişmiş havayolu ulaşım ağı sayesinde, hem de Avrupa’dan çok uzak olması sebebiyle havayolu ulaşım olanakları çok gelişmiş. Durum böyle olunca en büyük havayolu şirketleri de ABD merkezli şirketler olarak gözümüze çarpıyor.

American Airlines 41 milyar dolar, Delta Air 40.5 milyar dolar, United ve Contitinental Airlines’ın birleşimi ile kurulmuş olan United Continental Airlines 37.5 milyar dolar ile ilk 3 sırada yer alan ABD şirketleri. Onları Alman şirketi Lufthansa izliyor. Lufthansa’nın tahmini cirosu 35.5 milyar dolar. Air France, Southwest Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, All Nippon Airways listedeki diğer havayolu firmaları olarak göze çarpıyor. Türkiye’den ilk 10 içerisinde firma yer almıyor. Tüm bu rakamların 2016 yılı için geçerli olduğunu belirtelim.

Bu firmalar aynı zamanda çok ciddi istihdam kaynakları ve binlerce insanı çalıştırarak ülke konomilerine önemli katkıda bulunuyorlar. Örneğin Alman merkezli Lufthansa 120 binden fazla insanı çalıştırırken, Air France-KLM ortaklığı 96 bin insan çalıştırıyor.

Taşınan Yolcu Sayısına Göre Havayolu Şirketleri

Havayolu şirketlerinin büyüklüğünü ölçen diğer bir veri ise, taşınan yolcu sayısı. Amerikan şirketleri bu istatistikte de en önde yer alıyor. 2016 yılı içerisinde American Airlines 198 milyon yolcu taşırken, Delta Airlines 183 milyon, Southwest Airlines 151 milyon yolcu taşıdı. Bu istatistik alanında Türkiye’nin bayrak taşıyıcı firması THY 62 milyon 800 bin yolcu ile 2016 yılında en çok yolcu taşıyan 9. Havayolu şirketi oldu. 2015 yılında THY 60 milyon 198 bin ile yine 9. Sırada yer alıyordu. Bu istatistikte ABD merkezli şirketleri yılda 119 milyon 800 bin yolcu ile Ryanair izliyor. Büyük Britanya merkezli easyJet de ilk 10’a giren havayolu firmalarından bir tanesi.

Filo Hacmi En Büyük Havayolu Şirketleri

Delta Airlines’ın 1330 uçağı varken, American Airlines 947, United Airlines 1229 uçağa sahip. Bu rakamlar içerisine bölgesel ortaklıklardan gelen uçaklar da dahil. Çin’in iki havayolu firması China Southern Airlines ve China Eastern Airlines sırasıyla 515 ve 453 uçak ile dünyanın en büyük filosuna sahip diğer şirketler. Kanada şirketi Air Canada ve İrlanda merkezli Ryanair 404’er uçağa sahip.

En Çok Ülkeye Sefer Düzenleyen Firma Türk Hava Yolları

Yine 2016 verilerine göre Dünya’da farklı ülkelere en çok sefer düzenleyen havayolu firması 106 ile THY. Bu konuda açık ara önde olan THY’yi 83 ile Lufthansa, 78 ile Air France ve British Airways, 73 ile Qatar Airways izliyor. Bu alanda Avrupa merkezli havayolu firmalarının üstünlüğü göze çarpıyor. 2017 yılı şubat itibariyle THY’nin uçtuğu ülke sayısını 120’nin üzerine çıkardığını hatırlatmakta da fayda var.

Kaynaklar->

-Havayolu Firmalarının istatistikleri Wikipedia “World Largest Airlines” başlığında görülebilir

-Tüm Uçak Firmaları ve biletleri hakkında Türkçe bilgi oBilet’in sitesinde mevcut.