Dünyanın en büyük cıva rezervi bulundu

10 yıldan uzun süredir yürütlen araştırmaya göre Arktika bölgesindeki sürekli donmuş topraklar, gezegendeki diğer tüm araziler, okyanuslar ve atmosferde bulunanın neredeyse iki katı cıva içeriyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nda hidrolog olarak görev yapan makalenin başyazarı Paul Schuster yaptığı açıklamada "Bu keşif ezber bozucu" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre, Alaska'daki donmuş topraklarda cıva konsantrasyonlarının ölçüldüğü araştırmada, bölgedeki cıva miktarının en az 15 milyon galon (793 gigagram) olduğu hesaplandı. 15 milyon galonun, insanoğlunun son 30 yılda yol açtığı cıva emisyonlarının 10 katı olduğuna dikkati çekildi.

Bilim insanları Arktik bölgesinde 1 milyar 656 milyon kilogram cıva olduğunu belirtiyor.