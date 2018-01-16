Dünyanın en büyük askeri uçağından Suriye'ye gizemli uçuş

Rus haber ajansı Murdovia'da yer alan habere göre dünyanın en büyük uçakları arasında sayılan AN-22'nin Suriye'de bulunan Rus askeri üssü Humeymim'e uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.



Rus yapımı askeri nakliye uçağı AN-22 dünyanın en büyük uçakları arasında sayılırken, söz konusu uçuş esnasında uçağın taşıdığı yük hakkında bilgi verilmedi.