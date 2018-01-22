Dünyanın dört bir yanından Mehmetçik’e dua

TSK'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Türk askerine dünyanın farklı noktalarından da destek geliyor. Türk askerinin muzaffer olması ve operasyonun tamamlanması için Somali'de de öğrenciler dua etti.

Kırgız çocuklar Türk ordusu için dua etti

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hafızlık eğitimi alan erkek öğrenciler, Türk ordusu için dua etti ve Fetih Suresi'ni okudu.

Okuma salonunda toplanan öğrenciler, Türkiye'nin sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için hep birlikte Kur'an-ı Kerim okudu.

Kırgız ve Türk bayrakların altında ellerini semaya açan öğrenciler, "Allah'ım Türkiye devletinin Suriye'nin bölünmesini isteyen zalimlere karşı zaferini nasip eyle. Allah'ım Türkiye'yi koru ve yardım et." diye dua etti.

Umre için Kabe'ye giden Türklerden Mehmetçiğe dua

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Türk askerlerine dünyanın farklı noktalarından da destek ve dua geliyor. Umre için geldikleri Kabe'de Türk ziyaretçiler, askerler için dua etti.

Zeytin Dalı Harekatı için Uşak’ta okuma kampanyası başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Uşak’ta Fetih Suresi okunma kampanyası başlatıldı.

AK Parti Uşak İl Gençlik Kolları Üniversite Birim Başkanlığı, Üniak Uşak Tiritoğlu parkında stant açarak vatandaşları "Fetih Suresi Zinciri"ne katılmaya davet etti.

Uşak Üniak Başkanı Ferit Delikan, kahraman askerlerimize Zeytin Dalı Harekatı'nda manevi destek amaçlı başlatmış oldukları kampanyada 10 bin Fetih suresinin okunması hedeflediklerini açıkladı.

Daha önce de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin'deki "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için tüm yurt genelinde 90 bin camide yatsı ile sabah namazı öncesi ve sonrasında Fetih Suresi okunmasına harekat sona erene kadar devam edileceğini bildirmişti.