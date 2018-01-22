Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünyanın dört bir yanından Mehmetçik’e dua

Somali'de öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı için Türk askerine dua etti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 20:23
Dünyanın dört bir yanından Mehmetçik’e dua

TSK'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Türk askerine dünyanın farklı noktalarından da destek geliyor. Türk askerinin muzaffer olması ve operasyonun tamamlanması için Somali'de de öğrenciler dua etti.

Kırgız çocuklar Türk ordusu için dua etti

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hafızlık eğitimi alan erkek öğrenciler, Türk ordusu için dua etti ve Fetih Suresi'ni okudu.

Okuma salonunda toplanan öğrenciler, Türkiye'nin sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için hep birlikte Kur'an-ı Kerim okudu.

Kırgız ve Türk bayrakların altında ellerini semaya açan öğrenciler, "Allah'ım Türkiye devletinin Suriye'nin bölünmesini isteyen zalimlere karşı zaferini nasip eyle. Allah'ım Türkiye'yi koru ve yardım et." diye dua etti.

Umre için Kabe'ye giden Türklerden Mehmetçiğe dua

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Türk askerlerine dünyanın farklı noktalarından da destek ve dua geliyor. Umre için geldikleri Kabe'de Türk ziyaretçiler, askerler için dua etti.

Zeytin Dalı Harekatı için Uşak’ta okuma kampanyası başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Uşak’ta Fetih Suresi okunma kampanyası başlatıldı.

AK Parti Uşak İl Gençlik Kolları Üniversite Birim Başkanlığı, Üniak Uşak Tiritoğlu parkında stant açarak vatandaşları "Fetih Suresi Zinciri"ne katılmaya davet etti.

Uşak Üniak Başkanı Ferit Delikan, kahraman askerlerimize Zeytin Dalı Harekatı'nda manevi destek amaçlı başlatmış oldukları kampanyada 10 bin Fetih suresinin okunması hedeflediklerini açıkladı.

Daha önce de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin'deki "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için tüm yurt genelinde 90 bin camide yatsı ile sabah namazı öncesi ve sonrasında Fetih Suresi okunmasına harekat sona erene kadar devam edileceğini bildirmişti.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 20:23
  1. TSK
  2. Kırgız çocuklar
  3. Fetih Suresi Zinciri
  4. Afrin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Fahreddin Paşa Camii ibadete açıldı”
    1. “Fahreddin Paşa Camii ibadete açıldı”
    2. Başbakan Binali Yıldırım'dan Elitaş'ın..
    3. Giresun'da köpeği otoyola attığı önü..
    4. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    5. Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek de..
    6. Abbas'tan flaş Türkiye açıklaması
    7. Terör propagandası yaptığı iddia..
    8. Sergey Lavrov'dan 'Suriye Ulusal..
    9. Göl kenarına uçan araçtaki yaralı..
    10. Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek de..
    11. Başbakan Yıldırım'dan Elitaş'ın..
    12. KKTC'de öfke büyüyor!
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın..
    14. Galatasaray'ın golünde büyük tartışma!
    15. Kayseri Erciyes'te mahsur kalan 80..
    16. 'Zeytin Dalı' İran medyasına battı
    17. 3. gününde 14 nokta teröristlerden..
    18. Amerika'nın 'işbirliği' mesajına..
    19. İstanbullulara iş çıkışı beklenmedik..
    20. Terim istifa ediyor mu? Resmi açıklama
    Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
    Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Pegasus'tan yolculara mağduriyet ödemesi! Bakın ne kadar ödedi...
    Pegasus'tan yolculara mağduriyet ödemesi! Bakın ne kadar ödedi...