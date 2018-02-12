Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünya’nın Çevresini Kaplayacak Hızlı İnternet Projesi İçin İlk adım atılıyor

SpaceX, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Musk’ın 3 yıl önce başlatmış olduğu küresel internet ağı projesi için ilk uydu, Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:39
Dünya’nın Çevresini Kaplayacak Hızlı İnternet Projesi İçin İlk adım atılıyor

6 Şubat 2018’de tarihi bir başarıya imza atan SpaceX, küresel iletişimin en önemli aracı olan internet için araştırmaya devam ediyor. Falcon Heavy testinde aynı gövdede bulunan ve daha önce defalarca kez kullanılmış Falcon 9 roketleri, bu kez küresel internet için sefer yapmayı planlıyorlar. 

SpaceX, daha yakında bulunan uydu ağıyla, çok daha hızlı interneti ucuza mal etmeyi hedefliyor. Musk’ın 2015’te projeyi ilk duyurduğu an ifade ettikleri şu şekildeydi:

"Zamanla bu sistemin oluşturulması için gereken maliyetin 10 ila 15 milyar doları bulmasını planlıyoruz. Gelecekte Mars’ta kurmak istediğimiz şehir için çok paraya ihtiyacımız var. Bu proje, Mars şehrini finanse etmek için tasarlanmıştır.”

Amerika'nın Kaliforniya şehrindeki Vandenberg Hava Üssü’nden fırlatılacak olan 9 Merlin motoruyla güçlendirilmiş Falcon 9 roketi, birincil yük olarak Paz ismi verilen 3 ton ağırlığındaki İspanyol gözlem uydusu olacak. SpaceX, Falcon 9’u daha ağır yükler tasarlamak adına hazırladığı için, nispeten daha hafif olan bir Starlink uydusu da ikincil yük olarak roketteki yerini alacak. Falcon 9, daha önce sayısız kez yaptığı gibi yeryüzüne geri dönmesi bekleniyor. Ateşleme testinden sonra fırlatma tarihinin de açıklanması bekleniyor. (Webtekno)

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 15:39
  1. SpaceX
  2. internet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkel o bakanlığı kaptırınca kahroldu!
    1. Merkel o bakanlığı kaptırınca kahroldu!
    2. İstanbul'da vahşet! Döve döve bizi..
    3. Windows bazı uygulamaları engelliyor
    4. Türkiye'den ABD'yi çıldırtacak hamle
    5. Caddeler cesetlerle doldu...
    6. Perinçek'ten Erdoğan hakkında küstah..
    7. O hainler Türkiye'ye karşı birleşti
    8. Tecavüze uğramış gibi hissettim!"
    9. Hainler o kuleleri bakın nasıl yapmış
    10. ABD: O ülke ile masaya oturabiliriz
    11. 'Türkiye, Afrin'de Amerikan askeriyle..
    12. “PYD, Nusra’nın El Kaide oluşundan..
    13. Türk diplomat katili ev iznine çıktı
    14. İki iran askeri daha öldürüldü
    15. Müslim'in başına konan ödül açıklandı!
    16. Mahkemeden kritik Hulusi Akar kararı
    17. 'Siyasete yön vermeye çalıştı'
    18. Afrin şehidine haciz davası açan..
    19. Esed rejimi: Halep ve İdlib'te..
    20. Afrin'deki teröristlere..
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"