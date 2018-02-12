Dünya’nın Çevresini Kaplayacak Hızlı İnternet Projesi İçin İlk adım atılıyor

6 Şubat 2018’de tarihi bir başarıya imza atan SpaceX, küresel iletişimin en önemli aracı olan internet için araştırmaya devam ediyor. Falcon Heavy testinde aynı gövdede bulunan ve daha önce defalarca kez kullanılmış Falcon 9 roketleri, bu kez küresel internet için sefer yapmayı planlıyorlar.

SpaceX, daha yakında bulunan uydu ağıyla, çok daha hızlı interneti ucuza mal etmeyi hedefliyor. Musk’ın 2015’te projeyi ilk duyurduğu an ifade ettikleri şu şekildeydi:

"Zamanla bu sistemin oluşturulması için gereken maliyetin 10 ila 15 milyar doları bulmasını planlıyoruz. Gelecekte Mars’ta kurmak istediğimiz şehir için çok paraya ihtiyacımız var. Bu proje, Mars şehrini finanse etmek için tasarlanmıştır.”

Amerika'nın Kaliforniya şehrindeki Vandenberg Hava Üssü’nden fırlatılacak olan 9 Merlin motoruyla güçlendirilmiş Falcon 9 roketi, birincil yük olarak Paz ismi verilen 3 ton ağırlığındaki İspanyol gözlem uydusu olacak. SpaceX, Falcon 9’u daha ağır yükler tasarlamak adına hazırladığı için, nispeten daha hafif olan bir Starlink uydusu da ikincil yük olarak roketteki yerini alacak. Falcon 9, daha önce sayısız kez yaptığı gibi yeryüzüne geri dönmesi bekleniyor. Ateşleme testinden sonra fırlatma tarihinin de açıklanması bekleniyor. (Webtekno)