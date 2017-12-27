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Dünyanın beklediği açıklama: Savaş...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e karşı verilen savaşın bittiğini söyledi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:11
Dünyanın beklediği açıklama: Savaş...

Bir dönem neredeyse Suriye'nin yarısını kontrol eden kanlı terör örgütü DAEŞ, artık iç savaş ülkesinden neredeyse tamamen temizlendi.

Suriye'de Şam rejimiyle birlikte savaşa dahil olan Rusya, DAEŞ'e karşı verilen muharebenin ana kısmının bittiğini resmen ilan etti. Açıklamayı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı.

Lavrov, bundan sonraki görevlerinin Nusra Cephesi'nin ortadan kaldırılması olacağını söyledi. Radikal Nusra Cephesi, Suriye'de Rusya ile birlikte ateşkes bölgeleri ilan eden Türkiye tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Rus ordusu, Eylül 2015'ten itibaren Suriye'de operasyonlara doğrudan dahil oldu.

Halihazırda DAEŞ'in kontrolünde kimsenin yaşamadığı bir kırsal alan bulunuyor ve söz konusu alan çoğunlukla çölden oluşuyor.

DAEŞ, Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı ile geri çekilmeye başlamıştı.

Batıdaki en büyük merkezi El Bab'ı Şubat 2017'de kaybeden kanlı örgüt, aylar içinde doğuya kadar süpürüldü.

Fiili başkent ilan edilen Rakka sonbaharda tamamen DAEŞ'den temizlendi, günler sonra teröristlerin elindeki son büyük kent Deyr ez Zor kurtarıldı.

Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci şehri Musul'da hilafet ilan eden katil sürüsü, birkaç yıl boyunca iki ülkenin büyük çoğunluğunu kontrol etti.

DAEŞ teröründen on binlerce insanın yaşamını yitirdiği bölgede, teröristlerin elindeki kentleri kurtarmak için girişilen operasyonlarda da binlerce sivil hayatını kaybetti.

DAEŞ, 2017 içinde İspanya, İngiltere, ABD, Fransa, Filipinler, Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırılar düzenledi. Sayıları 200'ü aşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat 2017'de yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 12:11
  1. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  2. daeş
  • JurnalJurnal54 dk önce
    DEAŞ BİR PİYONDU...KİMSE DEAŞ İÇİN SURİYEDE VE IRAKTA DEĞİLDİR...İSTER ULUSAL ÇIKARLARI DEYİN,İSTER BUNUN ADINA İŞGAL DEYİN!BÜTÜN ÜLKELER BUNUN İÇİN ORADALAR!
  • KeremKerem59 dk önce
    Deaş için geçerli mi acaba bu kadar militan nereye gitti.
  • OSMANLIOSMANLI1 sa önce
    Bűyűk Terörist Fetönun ağababası ABD Daişi bitirir Maişi başlatır ...hiç belli olmaz...!!

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