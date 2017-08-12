Dünyanın başına bela olacak

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - ABD’de Donald Trump’ın 8 Kasım 2016 tarihinde başkan seçilmesinden sonra özellikle Müslüman ve göçmen karşıtı nefret suçlarında rekor düzeyde artışın meydana geldiği belirlendi. Ülkedeki nefret suçlarını günlük olarak kaydeden Güney Yoksulluk Hukuk Merkezinin (SPLC) yayımladığı araştırmaya göre; 2014’ten 2016’ya kadar Müslümanlara yönelik nefret suçunda % 584 artışın yaşandığı, sadece 2016 yılında Müslümanları hedef alan saldırılarının ise 2 bin 213 olduğu ifade edildi. ABD’de özellikle Cumhuriyetçi başkan adaylarından Donald Trump’ın Suriyeli mültecilerin ülkeye girmesinin engellenmesi, Müslümanların kayıt altına alınması yönündeki çağrıları sonrasında artan Müslüman karşıtı söylem yapılan araştırmalarda da gözler önüne serildi.

TRUMP’IN SÖYLEMLERİ ZEMİN HAZIRLADI

Araştırmada, emlak milyarderi Donald Trump öncülüğünde Cumhuriyetçi başkan adayların Müslümanlar aleyhine ürettiği seçim söylemlerinin de ülkede camilere saldırıları ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığı artırdığını vurguladı.

ABD genelinde bildirilen olaylarda, Müslümanlara ve göçmenlere karşı işlenen nefret suçlarının birçoğunda başörtülü kadınlar hedef alındı. Seçimden sonraki birkaç gün içinde California, New York, Philadelphia, Texas, Florida gibi nüfusun yoğun olduğu birçok eyalette çok sayıda olay meydana geldi. Bu olaylarda, başörtülü kadınlar gasp ve fiziki şiddete maruz kaldı, tehdit ve hakarete uğradı.

CAMİYE DOMUZ KAFASI

Bunlar dışında birçok camiye saldırı düzenlendi. Bazı camilere tehdit mektupları gönderildi, taşlandı, domuz kafası bırakıldı, duvarlara yazılar yazıldı, ateş açıldı, yangın çıkarıldı, cami önlerinde silahlı gösteriler yapıldı.

‘HİTLER’İN YAHUDİLERE YAPTIĞINI YAPACAKMIŞ’

Seçimden sonra ABD genelindeki bazı camilere tehdit mektupları gönderildi. Mektuplarda, “Valizlerinizi toplayın ve gidin çünkü Başkan Donald Trump Amerika’yı temizleyecek, tekrar parlatacak ve önce siz Müslümanlarla başlayacak. Siz Müslümanlara Hitler’in Yahudilere yaptığının aynısını yapacak” şeklinde ifadelere yer verildi.