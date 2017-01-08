Dünyanın 5. büyüğü Mersin'de kurulacak

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dünyanın 5. büyük güneş enerjisi santralinin Mersin'de kurulacağını söyledi.

Dünyanın 5. büyüğü Mersin'de kurulacak
Eklenme: 08 Ocak 2017, 18:01
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Şişecam'ın Mersin düzcam fabrikasının çatısına kurulacak 6 megavat gücünde güneş enerjisi santrali, çatı üzerine monte edilmiş dünyadaki en büyük 5 projeden biri olacak.

Mersin'deki düzcam fabrikasının çatısına 6 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kuracaklarını belirten Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, montaj çalışmalarının bu yılın ilk çeyreğinde başlayacağını söyledi.

Karbon ayak izlerini küçültmeyi hedeflediklerini ifade eden Ahmet Kırman, "Bu yılın ilk çeyreğinde montaj çalışmalarının başlaması planlanıyor. Montaj tamamlandığında çatı üzerine monte edilmiş santraller arasında dünyadaki en büyük 5 projeden biri olacak. Böylece fabrikamız yenilebilir enerjiden elektrik üretecek" dedi.

"Cam sonsuz kere dönüştürülebilir"

Enerji verimliliği kapsamında sürdürdükleri diğer projelerden de bahseden Kırman, bu kapsamda 22 ilde 16 bin 700 cam kumbarasından toplanan 670 bin ton camın geri dönüştürüldüğünü belirtti. Camın yüzde 100 ve sonsuz kere hiçbir kalite kaybına uğramadan dönüştürülebildiğini, bunun enerji tasarrufu sağladığını söyleyen Kırman "Bir adet cam şişe üretmek için girdi olarak bir adet cam şişe atığı kullanmak yeterlidir. Bir adet cam şişeyi geri dönüştürerek bir bilgisayarı 25 dakika, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu sağlamak mümkün" ifadelerini kullandı.

 
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