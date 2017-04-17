Dünyadan 'Evet'e ilk tepkiler

Türkiye'de milyonlarca seçmen dün sandık başına gitti. Sandıktan 'Evet' çıkan referanduma dünyadan ilk yorumlar gelmeye başladı. Avrupa ve ABD sonuçları değerlendirmek için AGİT'in bugün açıklayacağı raporu bekleyeceğini belirtti. AB ülkeleri ve ABD, 'Hayır'a verdikleri yoğun desteğe rağmen 'Evet' çıkmasının hezimetini yaşıyor.

Referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapmaktan kaçınan Avrupa Birliği (AB), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından hazırlanacak raporu bekleyeceğini belirtti. Anayasa değişikliklerinin uygulanmasını öne çıkaran AB, 'geniş uzlaşı' çağrısı yaptı.

ABD: AGİT'i bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumunun neticesini takip ettiklerini, sonuçların doğrulanması ve AGİT’in ilk bulgularına ilişkin raporunu tamamlamasına kadar yorum yapmayacaklarını açıkladı.

Merkel: 'Saygılı diyalog'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, anayasa değişikliği referandumunun ardından 'saygılı diyalog' çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, referanduma dair “Sonuçlar Türkiye'de oldukça farklı görüşlerin bulunduğu aleni bir tartışma ortamı olduğunu gösteriyor“ değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise, dün gece “serin kanlı ve akılcı davranma çağrısı” yapmıştı. Gabriel, "Sonuç ne olursa olsun sakinliğimizi korumalıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye düşmanı Avusturya da 'Evet'i hazmedemedi

Referandum sürecinde Türkiye'nin tüm etkinliklerini AB'de yasaklanması gerektiğini savunan Avusturya da, 'Evet' sonucunu hazmedemedi. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, "Referandum sonucu, Türkiye’yi bölünmüş bir ülke haline getirdi" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

İran: Halkın iradesine saygılıyız

İran ise, Türk halkının iradesine saygı duyduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, “Türkiye halkının çoğunluğunun kabul ettiği her şeye saygı duyarız. Bu Türkiye’nin iç meselesi. Bize düşen Türk halkının verdiği karara saygı duymak” ifadelerini kullandı.