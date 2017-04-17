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Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri Açıklandı

Şubat ayının ilk haftasından bu yana yapılan değerlendirme sonucu New York Otomobil Fuarı ‘nda yılın otomobili ödülleri açıklandı. 6 farklı kategoride verilen ödüllere, popülaritesini her geçen gün arttıran SUV modeller damga vururken İngiliz otomobil devi Jaguar’ın SUV modeli ‘F-Pace’ modeli damgasını vurdu.

Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri Açıklandı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 14:56

New York’un Manhattan ilçesinde her yılın Nisan başında düzenlenen New York Otomobil Fuarı’nda yılın en iyi otomobili ödülleri “2017 World Car Awards” sahiplerini buldu.

6 farklı kategoride ödüle layık görülen araçlar, birbirinden zorlu rakipleri geride bıraktı.

Şubat ayı başında açıklanan adaylar arasından uluslararası otomobil gazetecilerinden oluşan 75 kişilik jüri ekibinin gizli oylamasıyla belirlenen ödüllere Jaguar F-Pace modeli damgasını burdu.

Yılın lüks otomobili, yılın performans otomobili, yılın çevreci otomobili, yılın şehir otomobili, yılın en iyi tasarımına sahip otomobili ve yılın dünyanın en iyi otomobili kategorilerinde verilen ödüllerin adayları ve kazananları şu şekilde;

  • Yılın Lüks Otomobili: Mercedes E Serisi
  • Birinci Finalist: BMW 5 Serisi
  • İkinci Finalist: Volvo S-90/V-90
  • Yılın Performans Otomobili: Porsche 718 Boxster/Cayman
  • Birinci Finalist: Audi R8 Spyder
  • İkinci Finalist: McLaren-570S
  • Yılın Çevreci Otomobili: Toyota Prius Prime
  • Birinci Finalist: Chevrolet Bolt
  • İkinci Finalist: Tesla Model X
  • Yılın Şehir Otomobili: BMW i3
  • Birinci Finalist: Citroen C3
  • İkinci Finalist: Suzuki Ignis
  • Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili: Jaguar F-Pace
  • Birinci Finalist: Mercedes S Class
  • İkinci Finalist: Toyota CH-R
  • Yılın Dünyanın En İyi Otomobili: Jaguar F-Pace
  • Birinci Finalist: Audi Q5
  • İkinci Finalist: Volkswagen Tiguan
 
EtiketlerMercedesVolkswagenToyotaVolvoSuzukiCitroenPorscheTesla
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