Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri Açıklandı

New York’un Manhattan ilçesinde her yılın Nisan başında düzenlenen New York Otomobil Fuarı’nda yılın en iyi otomobili ödülleri “2017 World Car Awards” sahiplerini buldu.

6 farklı kategoride ödüle layık görülen araçlar, birbirinden zorlu rakipleri geride bıraktı.

Şubat ayı başında açıklanan adaylar arasından uluslararası otomobil gazetecilerinden oluşan 75 kişilik jüri ekibinin gizli oylamasıyla belirlenen ödüllere Jaguar F-Pace modeli damgasını burdu.

Yılın lüks otomobili, yılın performans otomobili, yılın çevreci otomobili, yılın şehir otomobili, yılın en iyi tasarımına sahip otomobili ve yılın dünyanın en iyi otomobili kategorilerinde verilen ödüllerin adayları ve kazananları şu şekilde;

Yılın Lüks Otomobili: Mercedes E Serisi

Birinci Finalist: BMW 5 Serisi

İkinci Finalist: Volvo S-90/V-90

Yılın Performans Otomobili: Porsche 718 Boxster/Cayman

Birinci Finalist: Audi R8 Spyder

İkinci Finalist: McLaren-570S

Yılın Çevreci Otomobili: Toyota Prius Prime

Birinci Finalist: Chevrolet Bolt

İkinci Finalist: Tesla Model X

Yılın Şehir Otomobili: BMW i3

Birinci Finalist: Citroen C3

İkinci Finalist: Suzuki Ignis

Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili: Jaguar F-Pace

Birinci Finalist: Mercedes S Class

İkinci Finalist: Toyota CH-R