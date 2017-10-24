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Dünyada sadece 1 tane vardı, pert etti

İngiltere'de 1,5 milyon sterlin değerindeki otomobil kaza yaptı. Otomobil, dünyada bir adet üretilmişti.

24 Ekim 2017 Salı 21:03
Dünyada sadece 1 tane vardı, pert etti

İngiltere'nin güneydoğusundaki Sussex bölgesinde özel üretim Pagani Zonda marka otomobil, A27 karayolunda kaza yaptı.

Sussex Polisinden yapılan açıklamada, ciddi hasar gören aracın sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Saatteki hızı 330 kilometreye çıkabilen İtalyan araç, kaza sırasında spor arabalardan oluşan bir konvoyda yer alıyordu.

Kazanın, sürücünün yağış nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

Özel ve tek üretim olan otomobilin fiyatının 1,5 milyon sterlin (Yaklaşık 7 milyon lira) olduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin görgü tanıklarını arıyor.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 21:03
  1. Pagani Zonda
  2. İngiltere
  3. Sussex
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