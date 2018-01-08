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Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de… Tam 17 milyar lira rekora koşuyor

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) geçen yıl katılımcı fon tutarı 67.7

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:40
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de… Tam 17 milyar lira rekora koşuyor

AA’nın Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) temel göstergeleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 29 Aralık 2017 itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 922 bin 615 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 67 milyar 681 milyon 433 bin 293 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 10 milyar 141 milyon 204 bin 873 lira olarak gerçekleşti.

63 bin emeklisi var

Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının büyüklüğü 77 milyar 822 milyon 638 bin 166 lira olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarih itibarıyla BES’ten emekli olan kişi sayısı da 63 bin 877’yi  buldu.

2016 sonunda BES’teki katılımcı sayısı 6 milyon 627 bin 25, katılımcıların fon tutarı da 53 milyar 409 milyon 391 bin 715 lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 438 milyon  179 bin 620 lira, emekli olanların sayısı da 44 bin 350 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle geçen bir yıllık sürede, BES’teki katılımcı sayısı 295 bin 590, emekli sayısı da 19 bin 527 kişi yükseldi. Katılımcı fon tutarı 14 milyar  272 milyon 41 bin 578 lira ve devlet katkısı fon tutarı 2 milyar 703 milyon 25  bin 253 lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 16 milyar 975 milyon 66  bin 831 liralık yükseliş görüldü.

Kademeli geçiş sürdü

Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı bin ve üzeri  çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017’de, memurlar ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017’de sisteme  girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme  katılım sağladı.

BES’e yılbaşından sonra  otomatik olarak katılanların sayısı 29 Aralık 2017 itibarıyla 3 milyon 417 bin 3 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde çalışanların fon tutarı 1 milyar 793 milyon  68 bin 70 lira oldu.

Bu arada, 2017 başından bu yana BES’e en yüksek katılım nisanda 1 milyon 300 bini aşkın memurun sisteme katılmasıyla gerçekleşmişti.  Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT’ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör  de 1 Ocak 2018’de sisteme giriş yaptı. Söz konusu grupla otomatik BES sistemine yaklaşık 1.3 milyon çalışanın daha dahil olması bekleniyor.

10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018, 5-10  çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES’li olacak.

 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 07:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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