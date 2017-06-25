Dünyada korkunç artış! 29.6 milyon insan...

Dünya üzerinde 29,5 milyon uyuşturucu bağımlısının olduğu bildirilen raporda, 250 milyon insanın da hayatında bir kez uyuşturucu denediği tespit edildi. Yeşilay topyekun mücadele edilmesi gereken bu tehlikeye karşı önleme, koruma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla dünyaya örnek oluyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla uyuşturucuyla mücadele dünyanın ortak gündemi oldu. BM bu güne özel açıklanan raporda dünya üzerinde 29,5 milyon uyuşturucu bağımlısının olduğu bildirdi. Yine bu rapora göre 250 milyon insan da hayatında bir kere uyuşturucu denemiş. Merak, sınırlarını aşma çabası, özenti, duygusal boşluk içerisinde olan gençleri bekleyen en büyük tehlike uyuşturucu. Özellikle son zamanlarda kullanımı giderek artan sentetik uyuşturucuların ilk kullanımı dahi ölüme yol açabiliyor. Uyuşturucu, kullanan kişide fizyolojik, psikolojik ve sosyal anlamda ciddi yıkımlar meydana getiriyor. Yanı sıra toplumsal, ekonomik birçok zarara yol açıyor. Devlet, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, emniyet ve ailelerin topyekun mücadele etmesi gereken bu tehlikeye karşı Yeşilay, önleme, koruma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla dünyaya örnek oluyor.

Uyuşturucu sorunu hepimizin ortak meselesi

Uyuşturucu bağımlılığı sadece kullananı değil, ailesini, çevresini de son derece olumsuz etkileyen bir hastalık. Uyuşturucu kullanım oranlarının artış sebepleri ve bununla mücadele için yapılacakların herkesin ortak meselesi olduğunu ifade eden Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Devletin idarî tedbirlerle ve kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü bir mücadele var. Son zamanlarda yapılan operasyonlar, ele geçirilen yüklü miktarda uyuşturucu binlerce gencimizin hayatını kurtarıyor. Yanı sıra tedavi alanında yapılan, arzı azaltan uygulamalar da her geçen gün daha da gelişme gösteriyor. Aynı zamanda toplumun duyarlı kesimlerinin bir araya geldiği sivil kuruluşlar da değişik vasıtalarla uyuşturucu ile mücadele etmekteler. Uyuşturucu maddenin ekonomik ve siyasal boyutu da unutulmamalı. Ortada dönen rantın büyüklüğü ve uluslar arası ayağı çok güçlü yapılarla mücadeleyi gerektiriyor” diye konuştu.

YEDAM sayısı 10’a çıkarılacak

Uyuşturucu bağımlılığına karşı önleme, koruma ve rehabilitasyon çalışmalarını Türkiye geneline yaygınlaştırdıklarını belirten Prof. Öztürk, “Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız eğitimlerle anaokulundan yetişkin dönemine kadar herkes kendi yaş gruplarına göre bilgi sahibi oluyor. Türkiye genelinde başlatmış olduğum bağımlılık önleme temelli Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı dünyada benzeri olmayan dev bir çalışma. Bugüne kadar TBM ile 11 milyon çocuğumuza ve 2 milyon yetişkine ulaştık, dokunduk. Bunların yanı sıra bağımlılara ve ailelerine ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği verdiğimiz YEDAM ile bağımlılarımızı hayata tekrar kazandırıyoruz. İstanbul’da 3, Urfa’da 1 olan YEDAM sayısı yıl sonuna kadar 10’a ulaşacak. Ayrıca telefon ucunda uzman psikologlarımızın yer aldığı 444 79 75 Danışma Hattımızı da uyuşturucu sorunu ve sorusu olan herkes arayabilir” şeklinde konuştu.

Uyuşturucunun özgürlüğün sonu olduğunu ifade eden Öztürk , “Merak, özenti, kendini ispat etme, aile sevgisinden yoksun olma, boşlukta olma maalesef gençlerimizi uyuşturucuya itebiliyor. Ailelerimizden isteğimiz çocuklarıyla ilgilensinler, onlarla konuşsunlar. Bağımlılık hakkında bilgi sahibi olsunlar, tedavi olması gereken çocuklarına bir suçlu gözüyle değil iyileşmesi gereken bir hasta gibi baksınlar ve tedavide asla yalnız bırakmasınlar. Bağımlılıklara dair her türlü doğru bilgilere tbm.org.tr sitemizden ulaşabilirler” dedi.

RAKAMLARLA UYUŞTURUCU GERÇEĞİ

- Dünya genelinde 15-64 yaş arasında 250 milyon kişi en az bir kere uyuşturucu madde denemiştir.

- 2016’da dünyada 207 bin kişi uyuşturucudan dolayı hayatını kaybetmiştir.

- Dünya genelinde 29,5 milyon uyuşturucu bağımlısı bulunmaktadır.

- Her 10 madde kullanıcıdan biri maddeye bağlı hastalıklara maruz kalıyor.

- Uyuşturucu maddeyi ilk kullanma yaşı ortalaması 13,8 olarak tespit edilmiştir.

- Yatarak tedavi gören bağımlıların yaklaşık üçte birinin 15-24 yaş grubunda olduğu görülmüştür.

- Gençler arasında doğrudan kana karışan uyuşturucu madde kullanımı daha yaygındır. Bu sebeple hap kullanımı, bağımlılığın ilerlemesinin temel nedenlerinden biridir.

- Türkiye’de geçtiğimiz yakalanan esrar miktarı 94 tondur.