Dünyada günün özeti – 4 Kasım 2017
Dünyada gün içerisinde öne çıkan önemli gelişmeleri sizler için derledik…04 Kasım 2017 Cumartesi 19:26
Libya’da Türk şirketinin çalışanları kaçırıldı
Ubari kentinde silahlı bir grup, bir Türk şirketinin çalışanlarından 3 Türk ile 1 Alman vatandaşını kaçırdı.
Almanya'ya büyük şok: Silahlandılar
Alman polisinin Çekya'da askerî eğitim alan aşırı sağcı Combat 18 grubunun 12 üyesini ülkeye dönüşte yakaladığı öğrenildi.
Kaliforniya eyaletinde bulunan Santa Monica kentinde yeni bir silahlı saldırı yaşandı.
Lübnan Başbakanı görevinden istifa etti
Lübnan Başbakanı Saad Al Hariri’nin istifa ettiği bildirildi.