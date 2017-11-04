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Dünyada günün özeti – 4 Kasım 2017

Dünyada gün içerisinde öne çıkan önemli gelişmeleri sizler için derledik…

04 Kasım 2017 Cumartesi 19:26
Dünyada günün özeti – 4 Kasım 2017

Libya’da Türk şirketinin çalışanları kaçırıldı

Ubari kentinde silahlı bir grup, bir Türk şirketinin çalışanlarından 3 Türk ile 1 Alman vatandaşını kaçırdı.

Almanya'ya büyük şok: Silahlandılar

Alman polisinin Çekya'da askerî eğitim alan aşırı sağcı Combat 18 grubunun 12 üyesini ülkeye dönüşte yakaladığı öğrenildi.

ABD'de yeni saldırı

Kaliforniya eyaletinde bulunan Santa Monica kentinde yeni bir silahlı saldırı yaşandı.

Lübnan Başbakanı görevinden istifa etti

Lübnan Başbakanı Saad Al Hariri’nin istifa ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 19:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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