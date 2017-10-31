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Dünyada günün özeti – 31 Ekim 2017

Dünyada gün içerisinde yaşanan öne çıkan önemli gelişmeleri sizler için derledik…

31 Ekim 2017 Salı 18:01
Dünyada günün özeti – 31 Ekim 2017

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Irak'ta İsrail bayrağı dalgalandırmak yasaklandı

Irak'ta, Barzani'nin bağımsızlık referandumu sürecinde İsrail bayraklarının dalgalandırılmasının ardından bugün alınan kararla ülke genelinde İsrail bayrağının taşınması suç sayılacak.

Mülteci kampını basan İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı

Kudüs'ün kuzeydoğusunda yer alan Kalandiya Mülteci Kampı İsrail askerleri tarafından basıldı.

Terör devleti İsrail tüneli vurdu: 5 kişi öldü

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki tüneli havaya uçurdu. Saldırı sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Libya'da hava saldırısı düzenlendi

Libya'nın Derne kentindeki hava saldırısında 17 kişi ölürken 30'dan fazla kişi de yaralandı.

İran Kandil’e operasyon iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye ve İran'ın Kandil'e ortak askeri operasyon düzenleyeceğine yönelik iddiaları yalanladı.

Katalonya lideri, DHKP-C'li Erdal'ın avukatını tuttu

İspanya’nın Katalonya’nın özerkliğini kaldırmasının ardından Belçika'ya sığınan Katalonya Başkanı Carles Puigdemont’u, DHKP-C’li Fehriye Erdal'ın da avukatlığını yapan Belçikalı Paul Bekaert savunacak.

Irak Başbakanı İbadi Peşmerge'ye iki seçenek sundu

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Peşmerge’ye 2 seçenek sunarak ya merkezi hükümete bağlanın ya da sayınızı azaltılıp yerel bir güç olun dedi.

Kuzey Kore'de 200 kişi ölmüş

10 Ekim'de Kuzey Kore tarafından yapılan nükleer test yüzünden bölgede bir tünelin çökmesi sonucu en az 200 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 18:01
  1. dünya
  2. ırak
  3. katalonya
  4. DHKP-C
  5. Fehriye Erdal
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