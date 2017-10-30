Dünyada günün özeti – 30 Ekim 2017
Dünyada gün içerisinde şimdiye kadar yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik…30 Ekim 2017 Pazartesi 18:18
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Ruhani, Trump’ın görüşme talebini kabul etmedi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşme talebini reddettiği ortaya çıktı.
Suudi Arabistan'da kadınlar için yeni düzenleme
Suudi Arabistan’da, önümüzdeki sene itibariyle kadınlara üç büyük şehirde bulunan üç stadyuma girme hakkı tanınacak.
Papa yeniden 'Dinler arası diyalog'tan bahsetti
Papa Francesco, Avrupa’daki Müslüman ve Hristiyanlar arasında ''dinlerarası diyalog'' olmasını savundu.
Kıbrıs medyası, Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin doğalgaz bulduğunu iddia etti
Kıbrıs medyası, nin Kıbrıs'ın Karpaz yarımadası arasında doğalgaz bulduğunu iddia etti.
IKBY'den yaşanan olaylara ilişkin sert açıklama geldi
Bölgede dün gece yaşanan şiddet olaylarına ilişkin IKBY Bakanlar Kurulu , tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada "Herkese sert şekilde yasal karşılık verilecek" denildi.
''Rusya, Suriye’de askeri varlığını azaltacak'' iddiası
Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını azaltmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Rus savaş gemileri Akdeniz'de
Boykiy, Boobrazitelnıy ve Kola isimli tanker gemisi Akdeniz'e giriş yaptı.
İran, sınır kapılarını açmaya karar verdi
İran’dan, Kuzey Irak'la sınır kapılarındaki tüm sınırlamaların kalkacağı açıklaması yapıldı.
Katalonya’da kurum ve kuruluşlara kayyım atanıyor
Bağımsızlık ilanının ardından İspanya hükümeti, Katalonya’daki kamu kuruluşlarının idaresini devralmak için hazırlanıyor.