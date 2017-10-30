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Dünyada günün özeti – 30 Ekim 2017

Dünyada gün içerisinde şimdiye kadar yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik…

30 Ekim 2017 Pazartesi 18:18
Dünyada günün özeti – 30 Ekim 2017

(Detaylar için başlığa tıklayın)

Ruhani, Trump’ın görüşme talebini kabul etmedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşme talebini reddettiği ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'da kadınlar için yeni düzenleme

Suudi Arabistan’da, önümüzdeki sene itibariyle kadınlara üç büyük şehirde bulunan üç stadyuma girme hakkı tanınacak.

Papa yeniden 'Dinler arası diyalog'tan bahsetti

Papa Francesco, Avrupa’daki Müslüman ve Hristiyanlar arasında ''dinlerarası diyalog'' olmasını savundu.

Kıbrıs medyası, Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin doğalgaz bulduğunu iddia etti

Kıbrıs medyası, nin Kıbrıs'ın Karpaz yarımadası arasında doğalgaz bulduğunu iddia etti.

IKBY'den yaşanan olaylara ilişkin sert açıklama geldi

Bölgede dün gece yaşanan şiddet olaylarına ilişkin IKBY Bakanlar Kurulu , tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada "Herkese sert şekilde yasal karşılık verilecek" denildi.

''Rusya, Suriye’de askeri varlığını azaltacak'' iddiası

Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını azaltmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Rus savaş gemileri Akdeniz'de

Boykiy, Boobrazitelnıy ve Kola isimli tanker gemisi Akdeniz'e giriş yaptı.

İran, sınır kapılarını açmaya karar verdi

İran’dan, Kuzey Irak'la sınır kapılarındaki tüm sınırlamaların kalkacağı açıklaması yapıldı.

Katalonya’da kurum ve kuruluşlara kayyım atanıyor

Bağımsızlık ilanının ardından İspanya hükümeti, Katalonya’daki kamu kuruluşlarının idaresini devralmak için hazırlanıyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 18:18
  1. dünya
  2. Hasan Ruhani
  3. Donald Trump
  4. ABD
  5. Suudi Arabistan
  6. Papa
  7. Dinler Arası Diyalog
  8. kıbrıs
  9. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi
  10. IKBY
  11. Rusya
  12. Suriye
  13. İran
  14. İspanya
  15. Katalonya
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