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Dünyada günün özeti – 28 Ekim 2017

Dünyada gün içerisinde şimdiye kadar yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik…

28 Ekim 2017 Cumartesi 18:33
Dünyada günün özeti – 28 Ekim 2017

(Detaylar için haberin başlığına tıklayın)

Myanmar'da çekim yapan TRT ekibi gözaltına alındı

Arakan'da yaşananları belgeselleştirmek için drone ile çekim yapan 4 kişilik TRT World ekibi gözaltına alındı.

Libya’da 37 ceset bulundu

Bingazi’de kimliği belirsiz 37 ceset bulundu

Korsika Adası, Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdı

Fransa’ya bağlı bulunan Korsika Adası, Katalonya’nın bağımsızlığını tanıdığını duyurdu.

ABD helikopteri Taliban tarafından düşürüldü

Afganistan'da ABD'ye ait büyük bir helikopter düştü. Olayda 43 ABD askeri öldü.

Rus şirketlerine ABD’den yaptırım tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı, 39 Rus özel şirketi ve devlet organizasyonuna yönelik yaptırım uygulayabileceğini açıkladı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 18:33
  1. dünya
  2. ABD
  3. katalonya
  4. libya
  5. mynamar
  6. Arakan
  7. TRT world
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