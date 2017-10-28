Dünyada günün özeti – 28 Ekim 2017
Dünyada gün içerisinde şimdiye kadar yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik…28 Ekim 2017 Cumartesi 18:33
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Myanmar'da çekim yapan TRT ekibi gözaltına alındı
Arakan'da yaşananları belgeselleştirmek için drone ile çekim yapan 4 kişilik TRT World ekibi gözaltına alındı.
Bingazi’de kimliği belirsiz 37 ceset bulundu
Korsika Adası, Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdı
Fransa’ya bağlı bulunan Korsika Adası, Katalonya’nın bağımsızlığını tanıdığını duyurdu.
ABD helikopteri Taliban tarafından düşürüldü
Afganistan'da ABD'ye ait büyük bir helikopter düştü. Olayda 43 ABD askeri öldü.
Rus şirketlerine ABD’den yaptırım tehdidi
ABD Dışişleri Bakanlığı, 39 Rus özel şirketi ve devlet organizasyonuna yönelik yaptırım uygulayabileceğini açıkladı.