Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünyada günün özeti – 27 Ekim 2017

Dünyada gün içerisinde şimdiye kadar yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik…

27 Ekim 2017 Cuma 16:56
Dünyada günün özeti – 27 Ekim 2017

 

(Detaylar için başlığa tıklayın)

Irak’ta ateşkes sağlandı

ABD öncülüğündeki koalisyon, Irak ordusu ile Peşmerge'nin ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı.

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yasa tasarısı uzun menzilli füze çalışmalarını engellemeye yönelik yeni yaptırımlar getiriyor.

Kennedy suikastının belgeleri açıklandı

ABD eski Başkanı Kennedy suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli olan 2 bin 891 kayıt internette erişime sunuldu.

Putin'den balistik füze denemesi

Rusya lideri Putin'in sözcüsü dün akşam 4 adet balistik füze ateşlendiğini açıkladı.

İngiltere’den Rusya'ya ''Esed'i korumayı bırak'' çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'ya Esed'i korumayı bırakması yönünde çağrı yaptı.

Rusya’da yoldan geçenlere ateş açıldı

Rusya'da bir kişi evinin balkonundan caddeden geçen insanların üzerine rastgele ateş etti.

BM’de ''İsrail'e yaptırım'' çağrısı

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Lynk, İsrail şirketlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 16:56
  1. dünya
  2. israil
  3. Kennedy suikastı
  4. rusya
  5. ingiltere
  6. ABD
  7. kuzey ırak
  8. peşmerge
    Gökçek’ten flaş açıklama: Yargıya gidiyorum
    Gökçek’ten flaş açıklama: Yargıya gidiyorum
    Cezaevinden çıkar çıkmaz kaçtılar
    Cezaevinden çıkar çıkmaz kaçtılar
    ATAK'ın en büyük rakibiydi... Üretimi durduruldu
    ATAK'ın en büyük rakibiydi... Üretimi durduruldu
    Barzani’yi şoka uğratan fotoğraf… Canlı yakalayıp diz çöktürdüler
    Barzani’yi şoka uğratan fotoğraf… Canlı yakalayıp diz çöktürdüler
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!