Dünyada günün özeti – 27 Ekim 2017
Dünyada gün içerisinde şimdiye kadar yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik…27 Ekim 2017 Cuma 16:56
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ABD öncülüğündeki koalisyon, Irak ordusu ile Peşmerge'nin ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı.
ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yasa tasarısı uzun menzilli füze çalışmalarını engellemeye yönelik yeni yaptırımlar getiriyor.
Kennedy suikastının belgeleri açıklandı
ABD eski Başkanı Kennedy suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli olan 2 bin 891 kayıt internette erişime sunuldu.
Putin'den balistik füze denemesi
Rusya lideri Putin'in sözcüsü dün akşam 4 adet balistik füze ateşlendiğini açıkladı.
İngiltere’den Rusya'ya ''Esed'i korumayı bırak'' çağrısı
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'ya Esed'i korumayı bırakması yönünde çağrı yaptı.
Rusya’da yoldan geçenlere ateş açıldı
Rusya'da bir kişi evinin balkonundan caddeden geçen insanların üzerine rastgele ateş etti.
BM’de ''İsrail'e yaptırım'' çağrısı
BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Lynk, İsrail şirketlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.