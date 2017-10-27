Dünyada günün özeti – 27 Ekim 2017

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Irak’ta ateşkes sağlandı

ABD öncülüğündeki koalisyon, Irak ordusu ile Peşmerge'nin ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı.

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yasa tasarısı uzun menzilli füze çalışmalarını engellemeye yönelik yeni yaptırımlar getiriyor.

Kennedy suikastının belgeleri açıklandı

ABD eski Başkanı Kennedy suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli olan 2 bin 891 kayıt internette erişime sunuldu.

Putin'den balistik füze denemesi

Rusya lideri Putin'in sözcüsü dün akşam 4 adet balistik füze ateşlendiğini açıkladı.

İngiltere’den Rusya'ya ''Esed'i korumayı bırak'' çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'ya Esed'i korumayı bırakması yönünde çağrı yaptı.

Rusya’da yoldan geçenlere ateş açıldı

Rusya'da bir kişi evinin balkonundan caddeden geçen insanların üzerine rastgele ateş etti.

BM’de ''İsrail'e yaptırım'' çağrısı

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Lynk, İsrail şirketlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.