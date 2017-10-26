Dünyada günün özeti – 26 Ekim 2017
Dünyada gün içerisinde yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik…26 Ekim 2017 Perşembe 16:07
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Peşmerge, Altınköprü’ye saldırdı
Barzani Peşmergeleri, Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasını havan topu ve füzelerle vurdu.
NATO Askeri Komitesi Başkanı, Türkiye'nin S-400 alma kararı hakkında "Söz konusu adımın gerekli sonuçları olabilir" dedi.
İsrail’den ‘’İran’ı vurabiliriz’’ açıklaması
İsrail İstihbarat Bakanı Katz, İran için askeri seçeneği tercih etmeyi düşündüklerini söyledi.
Hollanda'da sonunda hükümet kurulabildi
Ülkede 15 Mart'ta düzenlenen genel seçimden 225 gün sonra hükümet yeni kurulabildi.
Kuzey Kore’den yeni hidrojen bombası testi
Kuzey Kore, Pasifik Okyanusu’nun üzerinde nükleer test yapacak.
Endonezya’daki patlamada 27 kişi öldü
Endonezya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada en az 27 kişinin öldüğü bildirildi.