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Dünyada günün özeti- 25 Ekim 2017

Dünyada gün içerisinde yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik…

25 Ekim 2017 Çarşamba 16:59
Dünyada günün özeti- 25 Ekim 2017

İran Başmak Sınır Kapısı'nı yeniden ticarete açtı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İran arasındaki Başmak Sınır Kapısı'nın ticari geçişlere yeniden açıldı.

ABD'de üniversiteye saldırı düzenlendi

ABD'de Grambling State Üniversitesi kampüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Irak ordusu Rava ve El Kaim'e saldırı başlattı

Irak ordu birlikleri, Suriye sınırındaki Rava ve El Kaim'e doğru saldırıya geçti.

Trump'a Rus bayrağı fırlatıldı

ABD Kongre Binası'nda Başkan Donald Trump'ın yüzüne Rus bayrağı fırlatıldı.

IKYB referandum sonuçlarını askıya aldı

IKBY yönetimi, 'Bağdat ile yaşanması muhtemel çatışmanın önlenmesi' amacıyla referandum sonucunu askıya aldığını açıkladı.

NATO, Rusya’ya karşı harekete geçti

NATO'nun Rusya'yla yaşanabilecek muhtemel bir çatışmada zayıf yönlerin belirlenmesi için iki yeni birimin kuracağı iddia edildi.

Trump'ın İran politikasına Suudi Arabistan'dan destek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, ABD’nin İran duruşunu memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 16:59
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