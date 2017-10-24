Dünyada günün özeti – 24 Ekim 2017
Bugün dünyada yaşanan önemli gelişmeleri sizler için bir araya getirdik...24 Ekim 2017 Salı 18:15
İşte dünyada günün öne çıkan gelişmeleri;
Terör yandaşları Avrupa’da gösteriler düzenledi
Bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ziyaret edilmesini ve serbest bırakılmasını isteyen PKK yandaşları Avrupa’nın birçok ülkesinde protesto gösterileri yaptı.
IKYB seçimleri sekiz ay erteleme kararı aldı
Barzani yönetimi, bağımsızlık referandumu sonrası 1 Kasım'da yapılması planlanan seçimleri 8 ay erteledi.
Prens Selman, 3 ülkeyi kapsayan yatırım kenti kuruyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 3 ülke üzerinde büyük bir yatırım kentinin kurulacağını söyledi.
Suriye rejiminden NATO açıklaması
Esed rejimine bağlı Suriyeli Tuğgeneral, Suriye ordusu tarafından ele geçirilen DEAŞ'a ait depoda NATO silahlarının bulunduğunu açıkladı.
Haşdi Şabi ABD'ye tepki gösterdi
Haşdi Şabi, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın açıklamasına ‘Siz çekileceksiniz!’ diyerek tepki gösterdi.
Irak ordusu Türkiye sınırına dayandı
Sincar'ı Peşmerge’den geri alan Irak ordusu Duhok'un batısına geçerek Feys Habur'a ulaştı.
TSK, İdlib’de yeni gözlem noktası oluşturdu
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü YPG kontrolündeki Afrin sınırına yeni gözlem noktası oluşturdu.
ABD’den o ülkeye 13,8 milyar dolara uçak satışı
Trump, Singapur Başbakanı ile 13,8 milyar dolarlık uçak satış anlaşması imzaladı.
Doğu Guta’da 397 kişi açlıktan öldü
Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde 5 yıldır uyguladığı kuşatmada en az 397 sivilin öldüğü açıklandı.