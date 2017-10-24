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Dünyada günün özeti – 24 Ekim 2017

Bugün dünyada yaşanan önemli gelişmeleri sizler için bir araya getirdik...

24 Ekim 2017 Salı 18:15
Dünyada günün özeti – 24 Ekim 2017

İşte dünyada günün öne çıkan gelişmeleri;

Terör yandaşları Avrupa’da gösteriler düzenledi

Bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ziyaret edilmesini ve serbest bırakılmasını isteyen PKK yandaşları Avrupa’nın birçok ülkesinde protesto gösterileri yaptı.

IKYB seçimleri sekiz ay erteleme kararı aldı

Barzani yönetimi, bağımsızlık referandumu sonrası 1 Kasım'da yapılması planlanan seçimleri 8 ay erteledi.

Prens Selman, 3 ülkeyi kapsayan yatırım kenti kuruyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 3 ülke üzerinde büyük bir yatırım kentinin kurulacağını söyledi.

Suriye rejiminden NATO açıklaması

Esed rejimine bağlı Suriyeli Tuğgeneral, Suriye ordusu tarafından ele geçirilen DEAŞ'a ait depoda NATO silahlarının bulunduğunu açıkladı.

Haşdi Şabi ABD'ye tepki gösterdi

Haşdi Şabi, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın açıklamasına ‘Siz çekileceksiniz!’ diyerek tepki gösterdi.

Irak ordusu Türkiye sınırına dayandı

Sincar'ı Peşmerge’den geri alan Irak ordusu Duhok'un batısına geçerek Feys Habur'a ulaştı.

TSK, İdlib’de yeni gözlem noktası oluşturdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü YPG kontrolündeki Afrin sınırına yeni gözlem noktası oluşturdu.

ABD’den o ülkeye 13,8 milyar dolara uçak satışı

Trump,  Singapur Başbakanı ile 13,8 milyar dolarlık uçak satış anlaşması imzaladı.

Doğu Guta’da 397 kişi açlıktan öldü

Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde 5 yıldır uyguladığı kuşatmada en az 397 sivilin öldüğü açıklandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 18:15
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