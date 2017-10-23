Dünyada günün özeti – 23 Ekim 2017

Bugün dünyada yaşanan önemli gelişmeler şu şekilde...(Detaylar için başlığa tıklayın)

İsviçre'de düzenlenen baltalı saldırıda 8 kişi yaralandı

İsviçre'nin St. Gallen kantonunda Letonya uyruklu bir kişi 8 kişiyi baltayla yaraladı.

Suudi Arabistan ve BAE'nin Kürdistan planı ortaya çıktı

Kamuoyuna Kuzey Irak’taki referanduma karşı olduklarını söyleyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin geri planda lobi faaliyetleri yürüttükleri ortaya çıktı.

Hulusi Akar’ın da gittiği toplantıda kriz çıktı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın da gittiği ABD’deki konferansa Endonezya Genelkurmay Başkanı Gatot Nurmantyo'nun girişine izin verilmedi.

ABD’den ''Haşdi Şabi Irak'ı derhal terk etsin'' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Haşdi Şabi güçlerinin Irak'ı terk etmesini söyledi.

Irak Başbakanı İbadi’den ABD'ye tepki

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, ABD’ye tepki göstererek 'içişlerimize karışmayın' dedi.

Kerkük’te bozguna uğrayan Barzani seçimleri erteledi

Yasadışı referandum sonrası Irak ordusunun başlattığı operasyonların ardından Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, 1 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerini erteleme kararı aldı.

Rusya'dan Türk vatandaşlarına vize serbestisi

Rusya Enerji Bakanı, Türk vatandaşlarına vize serbestliği sağlanmasına olumlu baktıklarını söyledi.

İtalya'daki referandumun sonuçları belli oldu

İtalya'da Lombardiya ve Veneto bölgelerinde merkezi yönetimden daha geniş haklar almak amacıyla yapılan referandumun sonuçları belli oldu.

Rusya'dan 'Kürdistan' açıklaması

Kuzey Irak’ta yaşanan krizle ilgili açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Kürt halkının kimliklerini pekiştirme arzusunu anlıyoruz. Ancak bu arzunun sadece Bağdat yönetimiyle diyalog içinde gerçekleştirilmesini doğru buluyoruz.’ dedi.