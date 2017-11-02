Dünyada günün özeti – 2 Kasım 2017

Hamaney’den ‘1 numaralı düşmanımız ABD’ açıklaması

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, çıktığı bir televizyon programında ABD'nin İran'ın bir numaralı düşmanı olduğunu belirtti.

S-400 anlaşmasının değeri açıklandı

Türkiye ile Rusya arasında yapılan S-400 füze anlaşmasının değerinin 2 milyar doları aşacağını açıkladı.

IKYB’den Bağdat'a 'sınır' teklifi

IKBY yönetimi, Bağdat’a Irak ordusu ve Peşmerge’nin Türkiye sınırına birlikte konuşlanması teklifi sundu.

Afganistan’da bomba yüklü tankerle saldırı

Afganistan’da bomba yüklü bir tankerin infilak ettirilmesi sonucu en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

3 lider bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İran'ın başkenti Tahran'da görüştü.

ABD’de süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Thornton kentinde bir süpermarkette açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İngiltere Savunma Bakanı istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, hakkında çıkan taciz iddialarından dolayı istifa etti.