Dünyada günün özeti – 2 Kasım 2017
Dünyada gün içerisinde öne çıkan önemli gelişmeleri sizler için derledik…02 Kasım 2017 Perşembe 18:28
Hamaney’den ‘1 numaralı düşmanımız ABD’ açıklaması
İran dini lideri Ayetullah Hamaney, çıktığı bir televizyon programında ABD'nin İran'ın bir numaralı düşmanı olduğunu belirtti.
S-400 anlaşmasının değeri açıklandı
Türkiye ile Rusya arasında yapılan S-400 füze anlaşmasının değerinin 2 milyar doları aşacağını açıkladı.
IKYB’den Bağdat'a 'sınır' teklifi
IKBY yönetimi, Bağdat’a Irak ordusu ve Peşmerge’nin Türkiye sınırına birlikte konuşlanması teklifi sundu.
Afganistan’da bomba yüklü tankerle saldırı
Afganistan’da bomba yüklü bir tankerin infilak ettirilmesi sonucu en az 15 kişi yaşamını yitirdi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İran'ın başkenti Tahran'da görüştü.
ABD’de süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi
ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Thornton kentinde bir süpermarkette açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İngiltere Savunma Bakanı istifa etti
İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, hakkında çıkan taciz iddialarından dolayı istifa etti.