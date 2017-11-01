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Dünyada günün özeti – 1 Kasım 2017

Dünyada gün içerisinde öne çıkan önemli gelişmeleri sizler için derledik…

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:06
Dünyada günün özeti – 1 Kasım 2017

Türkiye'ye ‘İşgalci’ dedi

Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İdlib'deki Türk askeri varlığı için ‘işgal’ dedi.

ABD’deki saldırganın kimliği ortaya çıktı

New York’ta aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği belirlendi. Saldırgan Özbek asıllı Sayfullo Saipov.

Koalisyon saldırdı 21 kişi öldü

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyonun Yemen'de düzenlediği saldırıda  21 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'daki OHAL sona erdi

13 Kasım 2015 tarihinde 130 kişinin öldüğü terör saldırıları sonrası yürürlüğe giren OHAL bugün itibariyle sona erdi.

Libya'daki hava saldırısında 17 kişi öldü

Libya'da düzenlenen hava saldırısında 17 kişi hayatını kaybederken 30’dan fazla kişi de yaralandı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 16:06
  1. dünya
  2. suriye
  3. ABD
  4. saldırı
  5. Suudi Arabistan
  6. fransa
  7. OHAL
  8. Libya
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