Dünyada günün özeti – 1 Kasım 2017
Dünyada gün içerisinde öne çıkan önemli gelişmeleri sizler için derledik…01 Kasım 2017 Çarşamba 16:06
Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İdlib'deki Türk askeri varlığı için ‘işgal’ dedi.
ABD’deki saldırganın kimliği ortaya çıktı
New York’ta aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği belirlendi. Saldırgan Özbek asıllı Sayfullo Saipov.
Koalisyon saldırdı 21 kişi öldü
Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyonun Yemen'de düzenlediği saldırıda 21 kişi yaşamını yitirdi.
13 Kasım 2015 tarihinde 130 kişinin öldüğü terör saldırıları sonrası yürürlüğe giren OHAL bugün itibariyle sona erdi.
Libya'daki hava saldırısında 17 kişi öldü
Libya'da düzenlenen hava saldırısında 17 kişi hayatını kaybederken 30’dan fazla kişi de yaralandı.