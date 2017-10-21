Dünyada günün gelişmeleri - 21 Ekim 2017

Gün boyunca dünyada çok sayıda gelişme yaşandı. Özellikle Ortadoğu gündemi her zamanki gibi birinci sırada. İşte günün öne çıkan gelişmeleri...(Detaylar için başlığa tıklayın)

Münih’te bıçaklı saldırı

Sabahın ilk saatlerinde Almanya'nın Münih kentinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi bıçaklı saldırı düzenledi.

İspanya'dan 'Katalonya' kararı

İspanya’da Katalonya krizi devam ediyor. Son olarak İspanya Başbakanı Rajoy, kabine üyeleriyle birlikte olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Katalonya'nın özerkliğinin askıya alınma kararı çıktı.

Irak hükümeti, Barzani’ye şartlarını açıkladı

Barzani yönetimine yakın olan yayın organı Rudaw’da yer alan habere göre Bağdat yönetimi, bölgesel yönetim ile diyalog başlatılabilmesi için şartlarını sundu.

İtalya’da 2 bölge referanduma gidiyor

İtalya'da ekonomik bakımdan zengin olan Lombardiya ve Veneto bölgelerinde 22 Ekim'de referandum düzenlenecek.

DEAŞ'in silahları kimden aldığı belli oldu

Suriye’de Esad rejimine bağlı askerler, DEAŞ'in sığınaklarında İsrail ve NATO yapımı silahlar ele geçirdi.

ABD’den 'Kerkük' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kerkük ve civarında yaşanan gelişmelerden kaygı duyduklarını belirterek tüm taraflara şiddeti sonlandırma çağrısı yaptı.

Çin’den Myanmar hükümetine destek mesajı

Çin Komünist Partisi'nin uluslararası ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Yezhou yaptığı açıklamada, Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da Müslümanlara uyguladığı soykırıma destek verdi.

Mısır, Yemen ve Afganistan’da saldırılar

Yemen'de çıkan çatışmalarda 26 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'da polis konvoyuna düzenlenen saldırıda 50 kişi öldü

Afganistan’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 Afgan askeri, başkent Kabil'de ise üniversite öğrencilerine yapılan saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi.