Dünyada günün gelişmeleri - 21 Ekim 2017
Dünyada gün içerisinde yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik.21 Ekim 2017 Cumartesi 18:37
Gün boyunca dünyada çok sayıda gelişme yaşandı. Özellikle Ortadoğu gündemi her zamanki gibi birinci sırada. İşte günün öne çıkan gelişmeleri...(Detaylar için başlığa tıklayın)
Sabahın ilk saatlerinde Almanya'nın Münih kentinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi bıçaklı saldırı düzenledi.
İspanya'dan 'Katalonya' kararı
İspanya’da Katalonya krizi devam ediyor. Son olarak İspanya Başbakanı Rajoy, kabine üyeleriyle birlikte olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Katalonya'nın özerkliğinin askıya alınma kararı çıktı.
Irak hükümeti, Barzani’ye şartlarını açıkladı
Barzani yönetimine yakın olan yayın organı Rudaw’da yer alan habere göre Bağdat yönetimi, bölgesel yönetim ile diyalog başlatılabilmesi için şartlarını sundu.
İtalya’da 2 bölge referanduma gidiyor
İtalya'da ekonomik bakımdan zengin olan Lombardiya ve Veneto bölgelerinde 22 Ekim'de referandum düzenlenecek.
DEAŞ'in silahları kimden aldığı belli oldu
Suriye’de Esad rejimine bağlı askerler, DEAŞ'in sığınaklarında İsrail ve NATO yapımı silahlar ele geçirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kerkük ve civarında yaşanan gelişmelerden kaygı duyduklarını belirterek tüm taraflara şiddeti sonlandırma çağrısı yaptı.
Çin’den Myanmar hükümetine destek mesajı
Çin Komünist Partisi'nin uluslararası ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Yezhou yaptığı açıklamada, Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da Müslümanlara uyguladığı soykırıma destek verdi.
Mısır, Yemen ve Afganistan’da saldırılar
Yemen'de çıkan çatışmalarda 26 kişi hayatını kaybetti.
Mısır'da polis konvoyuna düzenlenen saldırıda 50 kişi öldü
Afganistan’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 Afgan askeri, başkent Kabil'de ise üniversite öğrencilerine yapılan saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi.