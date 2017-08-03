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Dünyada görme engelli sayısı 115 milyonu bulabilir

Dünyada 36 milyon olan görme engelli kişi sayısının 2050 yılında 115 milyonu bulması bekleniyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:03
Dünyada görme engelli sayısı 115 milyonu bulabilir

Dünyadaki görme engelli kişi sayısının, 2050 yılında 115 milyonu bulması bekleniyor.

Sonuçları "Lancet Global Health" dergisinin internet sitesinde yayınlanan çalışmada, daha fazla fon sağlanmaması ve tedavilerin geliştirilmemesi durumunda, dünyada 36 milyon olan görme engelli sayısının, 33 yıl sonra 115 milyona ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Yaşlanan nüfusun, görme engelli kişi sayısındaki artışın temel nedeni olduğu belirtilen çalışmada, körlük ve görme bozukluğuna en çok Güney Asya ve Sahraaltı Afrika'da rastlandığına işaret edildi.

Çalışmada 188 ülkeden 200 milyondan fazla kişide, orta ile ileri düzeyde görme bozukluğu olduğu, bu rakamın da 2050'de 550 milyonu aşacağı ifade edildi.

Güney Asya'da 11,7, Doğu Asya'da 6,2, Güneydoğu Asya'da 3,5 milyon kişi ile Sahraaltı Afrika bölgelerinde nüfusun yüzde 4'ünün, Batı Avrupa nüfusunun da yüzde 0,5'inden daha azının görme engelli olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:03
  1. Afrika
  2. Avrupa
  3. Asya
  4. Çal
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