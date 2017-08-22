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Dünyada flaş haber… Ağır saldırı başladı! ABD topçusu vurdu

Irak ordusunda  görevli Yüzbaşı Yasiri, "Telafer yakınlarındaki Kehriz Askeri Üssü'nde  konuşlanan ABD güçleri, ilçenin güney cephesindeki el-Cezire, en-Nasr, es-Seray  ve en-Nur bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'ın ilk savunma hattını ağır toplarla  vurdu" dedi.

22 Ağustos 2017 Salı 00:01
Dünyada flaş haber… Ağır saldırı başladı! ABD topçusu vurdu

Irak'ta ABD topçu birliklerinin, Musul kentine bağlı  Telafer ilçesindeki terör örgütü DEAŞ'a karşı bombardıman yaptığı bildirildi. 

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı İhab Safvan el-Yasiri, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, "Telafer yakınlarındaki Kehriz Askeri Üssü'nde konuşlanan ABD  güçleri, Telafer'in güney cephesindeki el-Cezire, en-Nasr, es-Seray ve en-Nur  bölgelerinde  terör örgütü DEAŞ'ın ilk savunma hattını ağır toplarla vurdu. Yoğun  ve ağır bombardımanın ardından ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine  ait keşif İHA'ları da bölgede uçuşlar gerçekleştirdi." dedi.

Bombardıman sonucu DEAŞ mensuplarının kayıplar verdiği ve çok sayıda  mühimmatın imha edildiğini söyleyen Yasiri, "Koalisyon güçleri, bu  bombardımanlarla DEAŞ'ın ilk savunma hattını kırarak Irak kara güçlerinin Telafer  ilçesine girmesini sağlamayı hedefliyor." dedi.

Yasiri, ABD'nin, ilk defa DEAŞ'a yönelik top atışlarıyla saldırı  düzenlediğini ve sonraki saatlerde Irak güçlerine lojistik destekte bulunarak  katkı sağlayacağını belirtti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarmaya yönelik  kara harekâtının dün Sabah başladığını duyurmuştu.

Operasyona, Irak ordusu, federal polis güçleri ve mehzepçi  yaklaşımıyla bilinen, İran destekli Haşdi Şabi milisleri katılıyor.

Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin  çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın  elinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 00:01
  1. ABD
  2. DEAŞ
  3. topçu ateşi
  4. İran
  5. Irak
  6. Sabah
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