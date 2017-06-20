Dünyada en çok mülteci Türkiye'de

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünya genelinde savaş nedeniyle evini terk etmek zorunda kalanların sayısının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. BM'ye göre en çok mülteci barındıran ülke de Türkiye.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) verilerine göre, savaş ve şiddet olaylarının yaşandığı kriz bölgelerinden kaçanların sayısı geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. BMMYK'ya göre, 2016 yılı sonunda kendi ülkesi içinde ya da ülke sınırları dışına kaçan toplam 65 milyon 600 binkişinin evini terk etmek zorunda kaldığı kayıtlara geçti. Buna göre her dakika 20 kişi mülteci konumuna düşüyor.

BM'nin verilerine göre 2016 yılı içinde kendi ülkesi içinde savaş nedeniyle evini terk etmek zorunda kalanların sayısı ise 40 milyon 300 bini buldu. Ülkesi dışına kaçanların sayısı da 2016 yılı sonunda 22 milyon 500 binle rekor bir seviyeyle kayıtlara geçti.

BMMYK'nın Cenevre'deki merkezinde yapılan açıklamada, 2016'da dünya genelinde mülteci konumuna düşenlerin sayısının 2015 yılına oranla 300 bin arttığı belirtildi.

"Etkin adımlar atılmalı"

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, küresel bir sorun olan mülteci krizinin kabul edilemeyecek boyutlara ulaştığını söyledi. Grandi, dünyaya mültecilerle dayanışma çağrısı yaparak anlaşmazlıkların ve savaşların önlenmesi için daha etkin adımların atılması gerektiğini söyledi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Vekili Volker Türk de uluslararası topluma mültecilerin kaçışına neden olan sorunlarla mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

BMMYK'ye göre, ülkesi dışına en çok mülteci 5 milyon 500 bin kişi ile Suriye'den, 2 milyon 500 bin kişi ile Afganistan'dan ve 1 milyon 400 bin kişi ile Sudan'ın güneyinden kaçmak zorunda kaldı. Bu sayının yarısını çocuklar oluştururken, mülteciler en çok kalkınmakta olan ülkelere sığındı.

En fazla sığınmacı Türkiye'de

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 2016 yılında Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 900 bin mültecinin barındığını ve Türkiye'nin dünya genelinde en fazla sığınmacı ağırlayan ülke olduğunu vurguladı. Türkiye'yi 1 milyon 400 bin mülteciye ev sahipliği yapan Pakistan ve yaklaşık bir milyon sığınmacıyı ağırlayan Lübnan izliyor.

BMMYK, dünya genelinde uluslararası hukuka göre ülkesini tek etmek zorunda kalmış mülteci konumundakilerin sayısını 22 buçuk milyon olarak veriyor. Savaş ve şiddet nedeniyle kendi ülkesi içinde başka bir yere göç etmek zorunda bırakılanların sayısıysa 40 milyon 300 bin. Başka bir ülkeye resmi iltica başvurusunda bulunanların sayısı da 2 milyon 800 bin olarak veriliyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe