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Suudi Arabistan bir robota vatandaşlık verdi

Suudi Arabistan, 'Sophia' adlı bir robota vatandaşlık verdi.

26 Ekim 2017 Perşembe 14:44
Suudi Arabistan bir robota vatandaşlık verdi

Suudi Arabistan'da Hollywood yıldızı Audrey Hepburn'e benzetilerek tasarlanan Sophia adlı robota vatandaşlık verildi. Riyad şehrinde düzenlenen "Gelecek Yatırım Girişimi" adlı tanıtımda gösterilen Sophia isimli robota Suudi Arabistan vatandaşlığı verildiği açıklandı.

İLK KEZ BİR ROBOTA VATANDAŞLIK VERİLDİ

Tanıtımın sunucusu Andrew Ross Sorkin tarafından tanıtılan Sophia hakkında, " Şu an bir tarihe tanıklı ediyoruz. Dünya üzerinde ilk kez bir robota vatandaşlık veriliyor. Bu benzersiz durum için onur ve gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Hong Kong menşeili teknoloji şirketi Hanson Robotics'te daha önce de birçok kez insana benzer robotlar tasarlayan David Hanson tarafından tasarlanan Sophia tanıtım sırasında insanlara küçük bir gösteri gerçekleştirdi.

"İNSAN OLDUĞUNUZU NEREDEN BİLİYORSUNUZ"

İzleyicilere kızgın ve üzgün yüzünü gösteren robot Sophia, "İnsanlarla yaşamak ve çalışmak istiyorum, bu yüzden insanları anlamak ve insanlarla güven inşa etmek için duygularımı ifade etmem gerekiyor." dedi.

Robotların kendinden haberdar olup olmadığı sorulan Sophia, "Peki, size şu soruyu sorayım, insan olduğunuzu nereden biliyorsunuz?" diyerek izleyenleri şaşırttı.

"Yapay zekayı insanlara daha iyi bir hayat yaşamak için kullanmak istiyorum." diyen Sophia, "Empati kurabilen bir robot olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 14:44
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