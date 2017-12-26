Dünyada bir ilk! Türkiye'de üretildi...

Kahramanmaraş’ta kurulu bir şirket, Hollanda’daki bir şirketten gelen talep üzerine, yüzde 100 atık kağıttan tabut yaptı. Fabrikanın Ambalaj ve Pazarlama Bölümü sorumlusu Özcan Büyüksakallı, Çin’deki fabrikanın tsunamiden dolayı kapanmasından sonra dünyada kağıt tabut üreten tek fabrika olduklarını belirterek, “Talep edilen numuneyi Hollanda’ya gönderdik ve onayını da aldık. Şu anda sipariş anlamında görüşmelerimiz devam ediyor. Sipariş alırsak atık kağıttan ayda 30 bin tabut yapacak kapasitemiz var” dedi.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından olan Kipaş Holding’in Türkoğlu ilçesinde kurulu Kağıt Sanayi, 3 yıldır atık kağıtlardan kağıt üretimi yaparak hem binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçiyor hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunuyor. Normal kağıt üretimi dışında kağıt paletler, masa ve sandalyeler de üreten Kipaş Kağıt Sanayi, son olarak kağıttan tabut üretti.

DÜNYADA TABUT ÜRETEN TEK FABRİKA

Ambalaj ve Pazarlama Bölümü sorumlusu Özcan Büyüksakallı, kağıttan tabut üretiminin bir kaç yıl önce ortaya çıktığını ve kendilerinin de Hollanda’dan gelen bir talep üzerine ürettiklerini söyledi. Kağıttan tabut üretimini Çin’de bir fabrikanın yaptığını ancak fabrikanın tsunami nedeniyle kapandığını belirten Büyüksakallı, “Şu anda dünyada kağıttan tabut üreten tek fabrikayız” dedi.

‘TAŞIMA KAPSİTESİ OLDUKÇA YÜKSEK’

Ürettikleri tabutun tamamen atık kağıtlardan üretildiğini ve fabrikada yapılan bir dizi işlemle çok sağlam hale getirildiğini belirten Özcan Büyüksakallı, şunları söyledi: “Yapmış olduğumuz malzeme yüzde 100 atık kağıttan yapılmıştır. Avrupa ülkelerinin talebi üzerine yaptığımız Ar-Ge çalışmalarından sonra böyle bir tabut yapmaya karar verdik. Tabi bu bizim ülkede olmasa da, Türkiye pazarında olmasa da Avrupa’da çok ciddi anlamlarda ciro katabilecek bir ürün ve ihracat yapılacak bir malzeme olması nedeniyle işe biraz daha ciddi bir gözle baktık ve sonunda istediğimiz numuneyi de yaptık. Taşıma kapasitesi oldukça yüksek ve mukavemet anlamında da çok sağlam. Ahşaba göre baktığınız zaman daha ekonomik, daha hafif olması nedeniyle daha da makul fiyatlara satılıyor olması böyle bir ürün yapmaya karar verdik. Bunun testlerini yaptıktan sonra onayını da aldık ve şu anda sipariş anlamında görüşmelerimiz devam ediyor. Sipariş onayı geçildiği taktirde aylık 30 bin adet gibi yapma kapasitemiz var.”

‘ÇEVRECİ BİR TABUT’

Tabutun kağıttan yapılması nedeniyle çevreye bir zararı olmadığını da ifade eden Büyüksakallı, “Defin işlemlerinde toprağa gömüldüğü için doğayla karışmaktadır. O yüzden doğaya çevre kirliliği anlamında hiçbir zararı olmayan malzemedir ahşaptan farkı olarak. Tabi diğer ülkelerin dini inançlarına göre kimisi defnetmekte, kimileri yakmakta ama her iki kullanım için gayet uygun bir malzemedir. Tabutun kağıt yapılmasının faydalarından bazıları hem atık kağıttan yapılması hem de defnedildikten sonra doğayla karışması. Yani her iki yönde de çevre kirliliği anlamında doğaya zarar vermeyen bir malzeme olmasıdır” diye konuştu.

ÜZERİNE BASKI YAPILABİLİR

Öte yandan üretilen tabutun yan yüzeyleri ile kapağının yüzeyi beyaz kuşe kağıtla kaplandı. Tabutun bu özelliği sayesinde cenaze yakınları ölen kişinin fotoğrafını ya da herhangi bir resmi tabutun üzerine baskı yaptırabilecek.