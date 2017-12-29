Dünyada bir ilk! Test edildi

ABD istihbaratından alınan bilgilere dayandırılan haberde, ilk denemede planörün birkaç metre hassasiyetle hedefe ulaştığı aktarıldı. Araç, füzeden ayrıldıktan sonra 11 dakikada ortalama 60 kilometre yükseklikte bin 400 kilometrelik yol kat etti.



'ACİL FIRLATMA SİSTEMİNİN KULLANILDIĞI İLK HİPERSONİK PLANÖR TESTİ'



Derginin kaynağı, “Bu, acil fırlatma sisteminin kullanıldığı dünyanın ilk hipesonik planör testiydi” dedi.



Modern hava savunma sistemlerin büyük kısmı, alçak irtifada saatte en az 6 bin kilometre hızla ilerleyen hipersonik planörleri tespit etmede güçlük çekiyor. Gerekli irtifaya ulaşılması için araçlar balistik füzelerle fırlatılıyor.

Çin, 2014-2016 döneminde 7 defa hipersonik planör denemesi gerçekleştirmişti. ABD ve Rusya da benzer araçlar üzerinde çalışıyor ama denemede acil fırlatmayı kullanan ilk ülke Çin oldu.