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Dünyada 710 milyon kişi göç etmek istiyor

BM Uluslararası Göç Örgütü raporu, dünya genelinde 710 milyon kişinin başka ülkelere göç etmek istediğini, 23 milyon kişinin ise bunun için hazırlık yaptığını ortaya koydu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:22
Dünyada 710 milyon kişi göç etmek istiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gallup şirketine 160'tan fazla ülkede yaptırdığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada yetişkin deneklere "İmkanınız olsa kalıcı olarak başka bir ülkeye göç etmek ister misiniz?", "Başka bir ülkeye önümüzdeki bir yıl içinde göç etme planınız var mı?" ve "Önümüzdeki bir yıl içinde başka ülkeye göç etmek için herhangi bir hazırlık yaptınız mı?" soruları yöneltildi.

Verilen cevaplara göre 710 milyon kişinin imkanı olsa başka bir ülkeye kalıcı olarak göç etmek istediği, 66 milyon kişinin bir yıl içinde göç etmeyi planladığı, 23 milyon kişinin ise bu amaçla hazırlıklara başladığı belirlendi.

En çok ABD'ye gitmek istiyorlar

Raporda potansiyel göçmenlerin en çok gitmek istediği ülkelerin ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, Kanada, Almanya ve Güney Afrika, göç etmeyi düşünenlerin en fazla olduğu ülkelerin ise Nijerya, Hindistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Bangladeş ve Çin olduğu dikkati çekti.

Türkiye en göç edilmek istenilen ülkeler arasında 15. sırada yer aldı. Göç etmek isteyenlerin büyük çoğunluğu Afrika ve Asya'da yaşayan kişilerden oluştu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:22
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Afrika
  4. Almanya
  5. Sudan
  6. Fransa
  7. Birleşmiş Milletler
  8. Kanada
  9. Bangladeş
  10. Nijerya
  11. Arabistan
  12. Hindistan
  13. Kongo
  14. Nijer
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