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Dünyada 10 tane var, biri Bahçeli'de

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 13’üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezindeki sertifika törenine katıldı.

Dünyada 10 tane var, biri Bahçeli'de
Eklenme: 24 Aralık 2016, 21:18
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Tören sırasında Bahçeli'nin takım elbise içerisine giydiği yelek ve gümüş renkli köstekli saati dikkat çekti. Bahçeli’nin tesbih koleksiyonundan sonra köstekli saat koleksiyonu olduğu öğrenildi. İsviçre’den özel olarak sadece on adet üretilen ve üzerinde MHP Genel Merkez binasının figürünün işlendiği saat dikkat çekti.

"O HAREKETE BU HAREKET YAKIŞIR''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 13’üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezindeki sertifika törenine katılarak bir konuşma yaptı. Bahçeli’ye konuşmasından sonra çift başlı Selçuklu Kartalı hediye edildi. Kartalı alan Bahçeli, “Bu herekete bu hareket yakışır” diyerek elini takım elbisesinin içine giydiği yeleğin cebine koyarak foto muhabirlerine poz verdi. Bahçeli'nin bu hareketine törene katılanlar alkışlarla karşılık verdi.

Kaynak: Hürriyet

 

 
EtiketlerMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliköstekli saat
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