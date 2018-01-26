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Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig devine bedavaya geliyor

Fenerbahçe, Çin ekibi Teda’da forma giyen 30 yaşındaki yıldız futbolcuyu sonunda ikna etti.

26 Ocak 2018 Cuma 12:30
Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig devine bedavaya geliyor

Fenerbahçe'de Obi Mikel transferi mutlu sonla bitmek üzere... Sarı-Lacivertliler, Çin Ligi ekiplerinden Teda'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Obi Mikel ile temasa geçti. Menajeriyle masaya oturan Fenerbahçe Yönetimi, teklifini Nijeryalı yıldıza iletti... Tecrübeli oyuncunun teklifi kabul ettiği öğrenildi.

ANLAŞMA 2.5 YILLIK OLACAK

 F.Bahçe Yönetimi, 2.5 yıllık teklif götürdüğü Obi Mikel'e yıllık 3 milyon Euro'luk bir öneride bulunduğu iddia edildi. F.Bahçe ile Nijeryalı yıldız Mikel arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

 Yaklaşık 1 yıldır Çin Ligi'nde mücadele eden Nijeryalı orta saha oyuncusu, oradaki hayata bir türlü alışamadı. Teda ile olan sözleşmesini fesh edecek Mikel sonrasında ise Türkiye'nin yolunu tutacak.

?EMENİKE'YE FENER'İ SORDU

 Nijeryalı orta saha oyuncusu Obi Mikel, Fenerbahçe ile ilgili istihbaratı Emenike ile yaptı... Tecrübeli oyuncudan Fenerbahçe ile ilgili bilgiler alan Mikel sonrasında ise Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi.

Kaynak:Takvim

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 12:30
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