Dünyaca ünlü yıldız müslüman mı oldu?

NBA takımlarından New York Knicks forması giyen Amerika'lı ünlü basketbolcu Carmelo Anthony'nin müslüman olduğu iddia edildi. Anthony'nin Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj hem ABD'de, hem de İslam coğrafyasında büyük yankı uyandırdı

''Melo'' lakaplı ünlü basketbolcu, Carmelo Anthony'nin dün gece Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj, din değiştirip İslam'ı seçtiği şeklinde yorumlandı. ABD Milli Basketbol Takımı'nda da görev yapan Anthony, Twitter'dan 'Al-hamdu lillah' yazarak, geçtiğimiz günlerde vefat eden efsane boksör Muhammed Ali'nin bir fotoğrafını paylaştı. Bu mesaj üzerine, annesi Afro Amerikalı babası Porto Ricolu olan ve Katolik okulunda eğitim gören Anthony'nin din değiştirerek Müslüman olduğu iddia edildi.

Polise tepki göstermişti

Carmelo Anthony, ABD'de siyahi Amerikalılar'ı hedef alan polis şiddetine sert tepki gösteren sporcular arasında yer almıştı.

Siyahi Amerikalıları'n polis tarafından infaz edilmesine sert çıkan Anthony, "Sistem bozuk. Bu problemler de yeni değil. Şiddet yeni değil. Ve ırkçılık da yeni bir şey değil. Ama bu düzeni değiştirmenin aciliyeti her zamankinden fazla." ifadelerini kullanmıştı.

Türk kullanıcılar yorum yaptı



Carmelo Anthony'nin Müslüman olduğu iddiası Türk takipçilerini de heyecanlandırdı. Çok sayıda Türk Twitter kullanıcısı, Anthony'nin ''Al-hamdu lillah'' paylaşımının altına destek mesajları yazdı.



İşte o Tweet'lerden bazıları: