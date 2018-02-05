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Dünyaca ünlü yıldız itiraf etti: Camiye girince...

Alacakaranlık ile ünlenen Robert Pattinson, verdiği röportajda "Bir camiye girince hayatım değişti." deyip Müslüman olma sürecini anlattı. Bu bilginin yazılmasını istemese de sözleri anında sızdırıldı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 09:30
Dünyaca ünlü yıldız itiraf etti: Camiye girince...

Alacakaranlık' serisiyle ünlenen oyuncu Robert Pattinson'ın Müslüman olduğu iddia edildi. İddialara göre oyuncu Robert Pattinson, verdiği bir röportajda Müslüman olduğunu söylemişti. Ancak, New York Times'a Müslüman olduğu yönüyle ilgili yaptığı açıklamalar sızdırılmış.

"BİR CAMİYE GİRDİM HAYATIM DEĞİŞTİ"

İşte bir zamanlar 'Alacakaranlık' serisiyle ön plana çıkan Pattison'un yayınlanmayan o açıklaması: "2010'da Los Angeles'ta gezerken gördüğüm bir camiye girince hayatım değişti. Çok pozitif ve meraklıydım. İslam hakkında araştırmayı ve daha çok şeyler öğrenmek istemiştim. Oradan çıkınca hemen İngilizce bir Kur'an-ı Kerim alıp okudum. Okumaya başlar başlamaz farkettim ki... Vaov! İşte bu hakikat. Ancak iş yoğunluğum nedeniyle İslamiyet'le ilgili incelemelerim yarım kaldı.

"KONUYLA İLGİLİ KONUŞMAM MENAJERİM TARAFINDAN YASAKLANDI"

"Bir sene sonra evimi değiştirirken kütüphanemde İslam dini hakkında kitaplar buldum ve hemen okudum. Müslümanlar'ın hoşgörü anlayışı, benim için tam anlamıyla bir aydınlanma oldu. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmam ise menajerim tarafından yasaklandı.Ben İslam'a olan ilgimi saklamak istemedim ama yöneticim biraz daha beklememi ve bunu iyice düşünmemi söylemişti. Ben de bunu yaptım ve bir pazar günü gerçekten Müslüman olmaya karar verdim. Tek istediğim arkadaşlarım ve ailemden destek almak."

POSTA

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 09:30
  1. alacakaranlık
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