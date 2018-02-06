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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Süper Lig devine bedavaya geliyor!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş şimdiden ses getirecek transferi bitirme aşamasına geldi.

06 Şubat 2018 Salı 12:34
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Süper Lig devine bedavaya geliyor!

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması sezon sonu bitecek olan Beşiktaş kadro planlamasına şimdiden başlamış durumda. Öncelikle sözleşmesi sona erecek olan isimlerle ilgilenen Siyah-Beyazlılar gözünü Marouane Fellaini'ye çevirdi.

M.UNITED'I REDDETTİ

Beşiktaş yönetiminin daha önce de temas kurduğu Belçikalı yıldızın menajeriyle yeni bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun menajer Karim Mejjati ile bir araya geldiği öğrenildi.

İngiliz basını da birçok kulübün peşinden koştuğu Fellaini'nin transferinde Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu yazdı. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Manchester United'tan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 12:34
  1. Beşiktaş
  2. Manchester United
  3. Marouane Fellaini

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