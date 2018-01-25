Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye bedavaya geliyor!

11 yıl Chelsea forması giyen Nijeryalı orta saha Obi Mikel, Fenerbahçe'nin transfer gündemine girdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:07
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye bedavaya geliyor!

Galatasaray ile birlikte ara transferde hamle yapmayan iki kulüpten biri olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Kontenjan sıkıntısı nedeniyle adeta eli kolu bağlanan Sarı-Lacivertliler, John Obi Mikel'i gündemine aldı.

Yaklaşık 1 yıl önce Chelsea'den ayrılarak Çin kulübü TJ Teda'ya transfer olan Nijeryalı orta alan oyuncusunun menajeriyle masaya oturuldu. Mikel'in TJ Teda ile sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı ifade edildi. Bu durumda yıldız oyuncu bonservis bedeli olmadan transfer edilecek.

JOSEF-TOPAL'A BİR ŞEY OLURSA...

Aykut Kocaman da Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması sonrası orta alanda oyuncu sıkıntısı yaşanması nedeniyle Mikel'in transferine sıcak bakıyor. Kocaman'ın "Josef veya Topal'a birşey olursa sıkıntı yaşarız" dediği öğrenildi. Eğer 30 yaşındaki futbolcunun maaşı konusunda anlaşma sağlanır ve kontenjan sorunu çözülürse transfer gerçekleşecek.

11 YIL CHELSEA FORMASINI GİYDİ

2006 yılında Norveç'in FK Lyn takımından Chelsea'ye transfer olan John Obi Mikel kariyerinin büyük bir bölümünü Premier Lig'de geçirdi.

Çin'deki akıma ayak uyduran ve Uzak Doğu'nun yolunu tutan yıldız futbolcu, 6 ve 8 numara oynayabiliyor. Mikel, TJ Teda formasıyla Çin'de 13 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak:Takvim

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:07
  1. Fenerbahçe
  2. chelsea
  3. John Obi Mikel
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye bedavaya geliyor!
    1. Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye..
    2. Eski Beşiktaşlıdan Cenk için şok sözler!
    3. Ve beklenen oldu! YPG'den ABD'ye tehdit
    4. HDP'nin eş başkanına 'Zeytin Dalı'..
    5. Türk komandosu Afrin için böyle yemin..
    6. Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor
    7. 'Nazlı Ilıcak'tan mektup aldım,..
    8. Resmi gazetede yayımlandı! O siteler..
    9. Türk komandoları Azez'de böyle yemin..
    10. Hobi olarak başladığı kaz..
    11. Ankara'da göçük altında kalan 2 kişi 5..
    12. Yalçın Topçu'dan Afrin mesajı
    13. Çipras Türkiye korkusunu işte böyle..
    14. Son maaşıyla kurdu! Şimdi talebe..
    15. Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
    16. Lüks otomobil kazanmak için linke..
    17. Çetiner Çetin'den CHP'li Yılmaz'a..
    18. Çipras'tan küstah açıklama: Agresif..
    19. Türkiye'nin yakın müttefiki de..
    20. 'Ben ateş etmem, ezer geçerim' demişti..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...