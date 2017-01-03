Dünyaca ünlü yapımcı da Reina saldırısında hayatını kaybetti

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Reina'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden iki Hindistan vatandaşından birinin film yapımcısı Abis Rizvi olduğu ortaya çıktı.

TANINAN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Dünyaca ünlü Hindistan film sektörünün (Bollywood), tanınan isimlerinden biri olduğu belirtilen Rizvi'nin cenazesinin Çarşamba günü Bombay'e ulaşacağı belirtildi.

"BUNU YAPAN TERÖRİSTLER İNSAN BİLE DEĞİLLER"

Rizvi'nin arkadaşı ve Bollywood aktörü Raza Murad yaptığı açıklamada, "Bunu yapan teröristler cesur değil. Müslüman değil. İnsan bile değiller. İslam kimsenin bir başkasının canını almasına izin vermez." ifadelerini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybeden 49 yaşındaki Abis Rizvi, son olarak 2014 yılında Roar: The Tigers of Sunderbans isimli filmi yazıp, yönetmiş ve ayrıca yapımcılığını üstlenmişti.