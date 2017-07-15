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Dünyaca ünlü Warfare Savunma Sanatları Ustası Dk Yoo, turistlere savunma tekniği öğretti

Dünyaca ünlü Warfare Savunma Sanatları Ustası Dk Yoo, Antalya’nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki tatilcilere eğitim verdi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:50
Dünyaca ünlü Warfare Savunma Sanatları Ustası Dk Yoo, turistlere savunma tekniği öğretti

Dünyaca ünlü Warfare Savunma Sanatları Ustası Dk Yoo, Serik’in Belek Turizm Merkezi’nde bulunan bir otelde tatilcilere eğitim verdi. Son dönemde dünyada gerçekleştirdiği seminerler ile yoğun ilgi gören ve sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi tarafından izlenen Yoo’nun eğitimlerine katılım yoğun oldu. Tatilcilere Yoo, 5 gün boyunca savunma teknikleri hakkında uygulamalı eğitim verdi ve antrenman yaptırdı.

Türkiye’ye ilk kez geldiğini belirten Yoo, Türkiye’de olmaktan çok mutlu olduğunu, çok sevdiğini zamanını çok iyi kullandığını ayrıca tatil için de geleceğini ifade etti.

Yoo, çok iyi ustalarla maşerlerle çalıştığını Amerika’nın özel birliği ve Kore’nin Özel Harekatına da eğitim verdiğini de söyledi. Yoo, tercüman aracılığıyla da Türkçe olarak “Türkiye çok güzel” demeyi öğrenmeye çalıştı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:50
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Antalya
  4. Tat
  5. Kore
  6. Belek
  7. Serik
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