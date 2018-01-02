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Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi

Antalya'nın dünyaca ünlü mavi bayraklı Kleopatra Plajı’nda yağmur suyu drenaj kanalından gelen atık petrolün denize karışması tepkilere neden oldu.

02 Ocak 2018 Salı 19:09
Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi

Temiz kumsalı ve deniz suyuyla mavi bayrak sahibi Kleopatra Plajı’nın 17 nolu büfe önünde, yağmur drenaj kanalından denize atık petrol aktı. Denize karışan atık petrol nedeniyle plajda ağır bir koku hakim olurken, deniz kirlenmeye başladı.

Durumdan rahatsız olan çevre halkı tepki gösterirken, pis kokudan rahatsız olan bazı turistlerin plajı boşalttığı öğrenildi. Plaja gelen polis ve belediye yetkilileri atık petrolün kaynağını bulmak için çalışma başlattı.

"GERÇEKTEN ÜZÜCÜ BİR OLAY"

Bu durumun denize geri dönüşümü olmayan zarar bırakacağını söyleyen Onur Güner isimli vatandaş "Bildiğim kadarıyla saatlerdir akıyor. Denizin üzerinde köpük gibi bir tabaka var. Hem canlılar için hem de insan sağlığı için çok tehlikeli. Ocak ayında olmasına rağmen halen denize girenler var. Bu görüntüden sonra insanların fikri değişecektir. Ben de bu manzarayı sahilden geçerken gördüm. Çok kötü dalgayla beraber her tarafa yayılmış. Gerçekten üzücü bir olay" dedi.

"UMARIM YETKİLER KISA SÜRE İÇİNDE BİR ÇÖZÜM BULUR"

Ailesiyle beraber sahil kenarındaki yürüyüş yolundan geçen Ceyhun Baltacı ise şunları söyledi:

"Koku zaten buradan geçen herkesin dikkatini çekiyor. Aynı zamanda herkes görüyordur, sahile zift ve katran gibi bir sıvı akıyor. Umarım yetkiler kısa süre içinde bir çözüm bulur. Bunun sebebini araştırırlar ve bir daha olmaması için önlem alırlar. Sonuçta Alanya son derece önemli bir turizm merkezi, 2018’in ilk günlerinde denize giren ve güneşlenen insanlar var. Bunlar bizim için son dere önemli. O yüzden yetkililerin biraz daha duyarlı olması lazım. Aynı zamanda yöre halkının da dikkatli davranması gerekir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 19:09
  1. Kleopatra Plajı
  2. Onur Güner
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