Dünyaca ünlü plajda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Meksika'da dünyaca ünlü bir plajda silahlı saldırı düzenlendi. Baja'daki San Jose del Cabo'da palmiye ağaçlarının altında güneşlenenleri hedef alan saldırgan, silahını ateşledi.

BBC yaşamını yitiren üç turistin de erkek olduğunu bildiriyor. Saldırıda yaralanan bir kadın ve bir erkek ise hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, silah seslerinin duyulmasıyla turistler arasında büyük panik yaşandığını aktarıyor. Bir turist, "Ateş açıldığını duyduk ve yalnızca güvenli bir yere kaçtık. Otomatik bir silahtı" dedi.

Saldırıdan sonra plaj tahliye edildi.

Toplu mezarda 14 ceset

Uyuşturucu çetelerinin korkunç şiddet eylemlerine sahip olan Meksika'daki bir başka olayda ise, toplu mezarda 14 ceset bulundu. Valparaiosa'daki bir dağın eteklerine gömülen kurbanlardan 11'i erkek, üçü kadın.

Savcılık bazı cesetlerin uzuvlarının kesik olduğunu ve toplu mezardan başka kurbanların da çıkabileceğini söyledi.

Cesetlerin kimlikleri DNA testinden sonra belirlenecek.

Dünya üzerinde şiddet oranının en yüksek olduğu ülkelerden Meksika'da, Ağustos ayının ilk gününde de 10 ceset bulunmuştu.