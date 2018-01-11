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Dünyaca ünlü otelde büyük soygun!

Paris’te bulunan Ritz Otel'de akşam saatlerinde büyük bir soygun gerçekleşti. Otele giren iki soyguncunun 4 milyon Euro değerindeki mücevherle kaçtığı iddia edildi

11 Ocak 2018 Perşembe 08:32
Dünyaca ünlü otelde büyük soygun!

Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Vendome Meydanı’ndaki Ritz Oteli’nde akşam saatlerinde büyük bir soygun gerçekleşti.

Maskeli 5 kişi lüks otele girip ünlü mücevhercilerin ürünlerinin sergilendiği vitrinleri kırdı.

4 MİLYON EURO'DAN FAZLA DEĞERDE MÜCEVHER ÇALINDI

Polis müdahalesinde üç soyguncu yakalanırken, ilk haberlere göre iki soyguncunun 4 milyon Euro’dan fazla değerde mücevherle kaçtığı ileri sürüldü.

Gazete Habertürk Paris Temsilcisi Umur Talu'nun haberine göre kaçan soyguncular aranırken, İçişleri Bakını Gerard Collomb ve Emniyet Müdürü Michel Delpuech, müdahaleyi yapan polislerin “cesaret, profesyonel ve çevikliğini” kutladılar.

2014 yılında da Ritz civarındaki kuyumcular soyulmuş, güvenlik tedbirleri arttırılmıştı!

Yine de bu soygun güvenliğin ve kalabalığın yoğun olduğu saatlerde meydana geldi ve otel ile çevresinde büyük paniğe sebep oldu.

Ritz, Prenses Diana’nın da ölüm yolculuğuna çıkarken kaldığı oteldi.

Vendome Meydanı ise bir çok filme konu olmuştu.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 08:32
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